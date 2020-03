Kulturminister støtter zoologiske haver med hjælpepakke

Joy Mogensen vil gerne undgå, at zoologiske haver må slå dyr ihjel for at overleve coronakrisen.

Kulturminister Joy Mogensen (S) har med et flertal af Folketingets partier besluttet at sikre dyreparker, akvarier og zoologiske haver med ekstra 48 millioner kroner.

Det fortæller Joy Mogensen til Ritzau.

- Denne her ordning sikre, at de zoologiske haver får den hjælp, de skal have, fra de generelle hjælpepakker, men at de også bliver garanteret kompensation for de ekstraordinært høje omkostninger, de har, selv om de har lukket for gæster, siger Joy Mogensen.

Landets zoologiske haver og akvarier har den seneste tid bedt om hjælp, fordi de ikke var omfattet tilstrækkeligt af de hidtidige hjælpepakker, som er vedtaget under coronakrisen.

Det skyldes blandt andet, at driften ikke har kunnet karakteriseres som en fast udgift, meddelte foreningen Daza lørdag. Foreningen repræsenterer landets 15 største zoologiske haver og akvarier.

Imens er dyreparkerne meget presset, mens de holder lukket. Og den yderste konsekvens er, at dyreparkerne og akvarierne må slå dyr ihjel for at overleve.

I øjeblikket bruger de nemlig store summer på at passe dyrene, mens den begyndende højsæson er udeblevet, lød det lørdag fra Daza.

Joy Mogensen mener, at denne ekstra støtte kan være med til at sikre, at dyreparkerne fortsat kan passe dyrene, mens de holder lukket.

