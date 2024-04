Kulturminister: For tidligt at tale om genopbygning af Børsen

Det er endnu for tidligt at tale om en eventuel genopbygning af Børsen, som står i flammer.

Det siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) til Ritzau.

Hans mavefornemmelse siger ham, at det ville være rigtigt at få bygget den op igen, men det skal ikke tolkes som en officiel regeringsholdning endnu:

- Det er alt for tidligt for mig at sige noget begavet om. Flammerne er stadig i gang med at rasere bygningen, siger han.

Ministeren henviser desuden til, at bygningen ejes af Dansk Erhverv. Organisationen har kontor i bygningen.

- Jeg kan ikke forestille mig, at Børsen ikke ligger der, hvor den altid har ligget, siger Jakob Engel-Schmidt.

- Når du spørger, om den skal genopbygges og hvordan, er jeg nødt til at sige, at det er for tidligt at svare på, siger han.

Ministeren er chokeret over de hændelser, der har fundet sted. Børsen er, siger han, et vartegn for hele København og indeholder utallige kulturskatte.

Derfor har ministeren også været i dialog med Statens Museum for Kunst, som vil opbevare kunstværker og andet, der er blevet reddet ud af Børsen.

/ritzau/