Kulturminister: Tvivlsomt om forhold til Stephensen kan genoptages

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) er ikke sikker på, at forholdet mellem hans partifælle Jon Stephensen og Moderaterne kan blive genoprettet.

Det siger han tirsdag formiddag til journalister.

- Som vores partileder har sagt i aftes og gentaget i dag, er vores forhold sat på pause. Om det nogensinde bliver genoptaget, er tvivlsomt, siger kulturministeren.

Politisk leder Lars Løkke Rasmussen meddelte mandag aften, at partiets ledelse i enighed med Jon Stephensen har besluttet, at han går på orlov frem til 3. oktober, når næste folketingsår starter.

Det sker, efter at det er kommet frem, at den 63-årige Jon Stephensen i februar har sendt en sms-besked til en 19-årig partifælle, hvori han skriver, at hun "er smuk med den lækreste krop".

Sagen kommer efter en lang række andre sager om Jon Stephensens opførsel som teaterchef.

Det har fået over 856 kulturpersoner til at skrive under på et brev, hvori de udtrykker mistillid til Jon Stephensen som Moderaternes kulturordfører.

Kulturministeren erkender, at det ser svært ud for Jon Stephensen at genvinde tilliden fra den branche, han var i, før han blev medlem af Folketinget.

- Jeg har sammen med Lars Løkke modtaget et brev fra mange mennesker i kulturlivet, og det tager jeg utrolig alvorligt, for jeg kender mange af de mennesker i kulturlivet, som har skrevet dette brev, siger han.

- Jon Stephensen er ikke på Christiansborg længere. Han er på orlov, en selvbetalt orlov. Hans suppleant kommer ind. Vores forhold er sat på pause, og så må vi se, om Jon kan genvinde tilliden fra befolkningen og kulturlivet. Sidstnævnte synes jeg, ser svært ud på nuværende tidspunkt, lyder det fra kulturministeren.

/ritzau/