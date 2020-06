Kulturminister vil ikke fjerne potentielt stødende statuer

Kulturminister Joy Mogensen (S) siger i Folketinget, at hun ikke går ind for at fjerne statuer, der kan støde.

I de seneste uger har demonstrationer mod racisme verden over ført til et nyt syn specielt i USA og Storbritannien på, hvilke statuer der skal stå i det offentlige rum.

Flere er blevet skændt af demonstranter, og andre er taget ned af myndigheder.

Det er ikke en tendens, som kulturminister Joy Mogensen (S) mener, der bør sprede sig til Danmark. Det siger hun i Folketinget onsdag under spørgetimen.

- I en dansk kontekst vil jeg gerne svare klart at nej, jeg synes ikke, vi skal begynde at fjerne statuer i det offentlige rum. Det kan lynhurtigt blive en helt umulig overvejelse med vores mange tusindårige historie, siger ministeren og fortsætter:

- Helt tilbage fra Harald, der vandt sig Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. Det gjorde han nok ikke kun med pæne, overbevisende ord. Og sådan kan vi vel næsten tage hele kongerækken.

Ministeren understreger dog, at der et dilemma i, at Danmark har statuer og bygninger, der hylder historiske personer, der set med nutidens øjne har begået voldsomme forbrydelser.

- Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi får formidlet hele historien om de statuer, vi har.

- De skal være en påmindelse om, at vi har en fortid, som er vigtig at forstå. Både for at lære af den, men også for at lære, hvad vi ikke skal gentage, siger Joy Mogensen.

Hun peger på, at der de senere år er opstillet nye statuer og er kommet et større fokus på eksempelvis Danmarks rolle som kolonimagt og slavehandler. Eksempelvis skulpturen "I am Queen Mary", der afbilleder Mary Thomas, som ledte et oprør på Saint Croix i 1878.

- Jeg kan godt forstå, at hvis man ikke formidler hele historien, så kan det være stødende for dem, der har lidt, siger ministeren.

Hun støtter forslag om at nedsætte en kommission, der skal kigge på de danske statuer for at vurdere, om nogle af dem skal forklares yderligere.

