Kulturministeren bevarer Folkemødets førertrøje i år

Kulturminister Mette Bock (LA) bliver igen i år topscorer i Allinge, når det gælder arrangementsdeltagelser.

Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) var med afstand den mest aktive debattør under Folkemødet sidste år, hvor hun deltog i 26 arrangementer.

Så mange når hun ikke op på i år, men indtil videre er 23 aftaler i kalenderen formentlig også nok til at sikre hende en ny førsteplads, selv om Bertel Haarder ånder hende i nakken med 21.

Og det er ikke, fordi ministeren ikke kan finde ud af at sige fra. Hun har faktisk måttet takket nej til en række forespørgsler i år, fordi det nu engang ikke kan lade sig gøre at være to steder på én gang.

Selv forklarer hun først og fremmest det høje aktivitetsniveau med sin ministerportefølje.

- Når man er kultur- og kirkeminister, så handler det om fællesskab, og det er jo lige præcis, hvad Folkemødet står for - fællesskab og samtale.

- Og så er jeg både minister for idræt, medier, højskoler, museer og scenekunst.

- Derfor er der en lang række emner og debatter, hvor det er relevant, at jeg deltager, siger Mette Bock.

I år er det særligt mediedebatterne, der fylder på et tidspunkt, hvor der forhandles om en ny medieaftale.

Og som erfaren deltager ved Folkemødet - hun har været med hver gang siden førsteudgaven i 2011 - er hun forberedt på, at der bliver travlt.

- Jeg ligger vandret i luften. Man tager en dyb indånding, inden man sætter sine fødder på Bornholm, og så ånder man ud igen, når man kommer hjem og ligger og puster i et hjørne.

- Men jeg glæder mig til det hvert eneste år, jeg synes, at det er fantastisk, siger Mette Bock.

Foruden debatterne ser hun også frem til lørdag aften, hvor fodboldlandsholdets første VM-kamp mod Peru vises på storskærm på hovedscenen i Allinge.

- Det vil jeg ikke gå slip af. Det bliver også en form for fællesskab, og der bliver helt sikkert sort af mennesker, siger hun.

I alt indeholder programmet for Folkemødet mere end 3000 events, der afvikles fra torsdag til søndag.

144 af Folketingets 179 medlemmer har meldt deres ankomst til politikfestivalen, der i gennemsnit forventes at tiltrække omkring 25.000 mennesker hver dag.

/ritzau/