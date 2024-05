Kulturministeren vil forbyde falske AI-videoer: Et lavpunkt i vores demokratiske samtale

Da sangkonkurrencen Eurovision løb af stablen i weekenden, gik det ikke ligefrem roligt for sig.

I værtsbyen Malmø havde titusindvis af demonstranter protesteret mod Israels deltagelse i konkurrencen, og politiet var i flere døgn talrigt til stede.

Men på trods af den massive kritik endte Israel på en femteplads ud af de 25 deltagende lande. Særligt var opbakningen fra seerne stor, og det vidner om, at majoriteten ikke er enige med de mange demonstranter, der bakker op om Palæstina. Det vurderer en kulturkommentator i dagens Kristeligt Dagblad.

Stor rokade i Putins inderkreds

Forsvarsministeren i Rusland, Sergej Sjojgu, har siddet på posten i 12 år. Men nu bliver han skiftet ud.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ruslands præsident, Vladimir Putin, fortager nemlig en stor rokade i toppen af magten, og det kommer blandt andet til at gå ud over forsvarsministeren. Over for Berlingske kalder ruslandforsker Flemming Splidsboel udskiftningen for "overraskende", fordi Sjojgu er meget tæt på Putin, og fordi det er "ekstremt kompliceret at skifte ud på de helt centrale poster i forsvaret, når man står midt i en krig".

Sergej Sjojgu bliver erstattet med den hidtige vicepremierminister Andrej Belousov.

Kulturministeren vil forbyde falske AI-videoer

Det er et "lavpunkt i vores demokratiske samtale" og udtryk for tyveri af "et andet menneskes identitet og stemme". Sådan lyder det fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt (Mod) i en udtalelse om de kampagnevideoer, som Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har produceret ved hjælp af kunstig intelligens. I videoerne optræder politikere som såkaldte deepfakes.

Kulturministeren vil derfor nu undersøge, om videoer, der skildrer andre mennesker, men som er genereret ved hjælp af kunstig intelligens, kan forbydes. Det vil han blandt andet gøre ved at undersøge, om det strider imod ophavsretten at bruge et andet menneskes stemme og udseende. Det skriver DR.

Trafikken stiger og stiger

Engang var det mest i de store byer, at der var trængsel på vejene. I dag er det sådan i hele landet. For trafikken stiger, og i 2023 slog trafikmængden rekord. Der blev således kørt 600 millioner kilometer mere end nogensinde før på de danske veje.

I 2022 år tabte samfundet 31 milliarder kroner, fordi billister holdt så meget i kø. Og prognoser viser, at der i fremtiden kun vil komme endnu flere biler. Faktisk vil der i 2040 være 11 procent flere. Der er uenighed om, hvad der skal gøres ved det, for mens der nogle steder bliver bygget bedre veje, bliver der andre steder investeret i cykelstier. Det skriver Jyllands-Posten.

Ankesag begynder

For to år siden kom 22-årige Mia Skadhauge ikke hjem fra sin bytur i Aalborg, og få dage senere blev hun fundet død. Sidste sommer blev en 38-årig mand idømt forvaring for drab, voldtægtsforsøg og usømmelig behandling af lig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Under hele retssagen nægtede han sig skyldig, og da dommen faldt, ankede han. I dag begynder ankesagen, hvor den 38-årige mand går efter at blive frifundet. Det skriver DR.

Statsadvokaten ankede også dommen og vil have den 38-årige mand idømt livstid. Sagen forventes at være afsluttet i slutningen af maj.

Folkekirken vil være mere demensvenlig

En prædiken på to minutter, kun få udvalgte salmevers og orgelspil med sæbebobler er nogle af de forslag, som er med i et nyt idékatalog fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. De vil nemlig gerne støtte op om flere demensgudstjenester i folkekirken.

Ifølge Bodil Olesen, der er sognepræst og tovholder på projektet, har flere præster efterspurgt konkrete initiativer til demensgudstjenester. For, som hun siger, gør folkekirken meget ud af at tiltrække unge og børnefamilier, mens ældre mennesker bliver glemt. Hvorfor det står sådan til, kan du læse om her.

Geolog hævder at have fundet Mona Lisa-landskab

Landskabet bag Leonardo da Vincis maleri af Mona Lisa har længe været et mysterium. Mens nogle mener, at landskabet er imaginært, mener andre, at det kan ligne forskellige steder i Italien.

Men nu hævder en geolog ved navn Ann Pizzorusso at have løst gåden. Det skriver The Guardian.

Hun er overbevist om, at Mona Lisa er blevet malet i byen Lecco ved Comosøen i det nordlige Italien. Det er særligt broen i baggrunden af maleriet, men også bjergene og landskabet, der ifølge geologen beviser, at den lille italienske by er hjemsted for verdens mest kendte maleri.