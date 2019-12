Kulturministeriet vil forsøge at skaffe nazipapirer tilbage

Rigsarkivet burde have gjort mere for at få flere stjålne nazidokumenter tilbage, siger kulturminister.

Det står klart for fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S), at Rigsarkivet har begået fejl i sagen om tyveri af nazidokumenter i 2012.

Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse, efter at ministeriet har undersøgt Rigsarkivets og departementets behandling af sagen.

- Rigsarkivet har erkendt og beklaget de fejl, som Rigsarkivet har begået, og der er iværksat tiltag, som sætter deres sikring på et højt internationalt niveau. Det er gode og nødvendige skridt, synes jeg, udtaler ministeren.

Ministeren kommer i pressemeddelelsen ikke ind på, hvilken tiltag der er tale om.

Der er fortsat dokumenter i omløb, og Rasmus Prehn mener, at Rigsarkivet kunne have været mere offensiv i forhold til at få de stjålne dokumenter tilbage.

- Der er desværre stadig stjålne dokumenter ulovligt i omløb, og det er et tab for vores fælles kulturarv, siger Rasmus Prehn.

- Kulturministeriet vil derfor sammen med Rigsarkivet se på, hvilke tiltag, der kan iværksættes, som forhåbentlig kan bidrage til, at Rigsarkivet får flere stjålne dokumenter tilbage.

Rasmus Prehn er onsdag kaldt i samråd af Peter Skaarup (DF), som blandt andet ønsker en redegørelse for, hvilke konsekvenser håndteringen af sagen vil få for Rigsarkivet.

/ritzau/