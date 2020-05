Antallet af døde med corona opjusteret med blot én

Antallet af indlagte med coronavirus i Danmark er mandag vokset med 11 personer til 144, viser opdatering.

De danske sundhedsmyndigheder har mandag føjet endnu en person til listen over dødsfald med coronavirus. Det viser den daglige rapportering fra Statens Serum Institut (SSI).

Samtidig er antallet af indlagte vokset med 11 personer til 144.

Der bliver behandlet en person mindre på de intensive afdeling, hvor 26 personer modtager behandling for Covid-19. Af dem er 21 i respirator.

Der er stadig en overvægt af tilfælde øst for Storebælt. De tre regioner vest for Storebælt har i alt 29 personer indlagt, mens Region Hovedstaden og Region Sjælland har 115.

15 af de 26 patienter, der får behandling på en intensiv afdeling, er indlagt i Region Hovedstaden.

Det er også i de to regioner øst for Storebælt, at antallet af indlagte patienter stiger. Antallet af indlagte er siden opdateringen søndag vokset med ti i de to sjællandske regioner.

Region Syddanmark har fået en patient mere, og i de andre regioner er antallet det samme.

Mandag er der tidligere blevet føjet 41 bekræftede tilfælde til mængden af bekræftede smittetilfælde i Danmark. I alt er der bekræftet 10.968.

Tidligere i udbruddet har myndighederne dog valgt ikke at teste alle med symptomer, og det reelle antal af personer i Danmark, der har været smittet kan derfor være højere.

Ifølge Statens Serum Institut er der registreret yderligere 74, der har overstået deres infektion. Det bringer antallet op på 9301. Også dette tal skal dog tages med forbehold.

Det skyldes, at der ikke er tale om enkelte raskmeldinger fra patienternes læger. Derimod er der tale om et træk fra et register.

Hvis en person 14 dage efter at have fået påvist infektion ikke er død eller indlagt, tælles det som en overstået infektion. Dermed kan der være forsinkelser i tallet.

Kigger man tilbage på udbruddet har der indtil videre været 1361 personer indlagt til behandling af Covid-19, som er sygdommen, som coronavirus kan udløse.

Det fremgår af Statens Serum Institut, at mens størstedelen af de ældste patienter har været i kontakt med et hospital inden for de sidste fem år, så er det mindre udbredt blandt de yngre indlagte.

/ritzau/