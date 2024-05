Kun ét medlem er tilbage som modstander af dødshjælp i udvalg: ”De vil anbefale dødshjælp”

Danmark vil snart få konkrete anbefalinger til modeller for at indføre dødshjælp fra Udvalget for en mere værdig død. Men det var ikke opgaven, siger to medlemmer, som er gået i protest – samt det eneste tilbageværende, som kæmper imod