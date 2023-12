Kun ét vildsvin er blevet spottet i Danmark i 2023

I år er der blevet spottet ét vildsvin på dansk jord.

Det oplyser Klaus Sloth, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen Sønderjylland, til DR.

Han mener, at det med stor sandsynlighed er det omdiskuterede vildsvinehegn, som har gjort, at vildsvinebestanden er skrumpet.

- Der er ingen tvivl om, at hegnet har været en stor årsag til, at vildsvinene ikke frit har kunnet veksle fra syd til os i nord, siger han til DR.

Vildsvinehegnet, som er et 70 kilometer langt hegn langs grænsen til Tyskland, stod færdigt i 2019.

Et flertal i Folketinget blev i 2018 enig om, at det skulle opføres, så man kunne mindske risikoen for, at afrikansk svinepest ville sprede sig til Danmark.

Vildsvin kan være smittebærer af afrikansk svinepest, som er en smitsom virussygdom, der rammer alle racer af svin. Sygdommen kan ikke sprede sig til mennesker. Det står der på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

/ritzau/