Kun få har vist interesse for dansk evakueringsbus fra Ukraine

Udenrigsministeriet har de seneste dage været i kontakt med danskere, som stadig befinder sig i Ukraine.

Det har vist sig, at der kun er få, som har været interesseret i at blive hjulpet ud af Ukraine, hvis Danmark kunne arrangere en bus fra den ukrainske by Lviv til Polen.

Derfor er planerne om en dansk evakueringsbus for nu sat i bero. Det oplyser Udenrigsministeriet.

Der er lige nu omkring 50 personer, som er registeret på danskerlisten, og de fleste af dem forventer at blive i landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig kan nogle af de personer, som gerne vil ud af landet, ikke komme væk fra det sted, de opholder sig i øjeblikket. Derfor vil Udenrigsministeriet forsøge at hjælpe dem ud af landet på anden måde.

- Såfremt situationen forværres for eksempel ved angreb på Kyiv (hovedstaden i Ukraine, red.), kan der forventes flygtningestrømme mod vest, hvilket vil kunne øge efterspørgslen efter assistance til udrejse, skriver Udenrigsministeriet.

- Derfor holdes muligheden for en bus indtil videre åben, såfremt behovet måtte opstå.

Udenrigsministeriet oplyser, at ministeriet forsætter med at være i løbende dialog med de ukrainske myndigheder og andre EU-lande om for eksempel humanitære korridorer, bilkonvojer, togafgange og særlige bustransporter.

Det sker for bedst muligt at kunne vejlede danskere om, hvilke muligheder der er for at komme ud af Ukraine.

Det er frivilligt, om man vil registrere sig op danskerlisten, når man opholder sig i udlandet. Men det giver de danske myndigheder mulighed for at komme i kontakt med danskere, hvis der opstår en akut krisesituation.

/ritzau/