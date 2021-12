Kun få ledige senge på intensiv, skuespiller iscenesatte hadforbrydelse, og Kongehuset frigiver 10.000 private fotos

Godmorgen og velkommen til ugens sidste Morgensamling. Vi begynder med statsminister Mette Frederiksens afhøring i minkkommissionen, hvor der skete ting og sager både inden i og uden for retsbygningen på Frederiksberg.

I Kristeligt Dagblad skriver politisk redaktør Henrik Hoffmann-Hansen, at Mette Frederiksen under afhøringen fik sandsynliggjort, at hun først den 8. november blev klar over, at der manglede en lovhjemmel til at aflive alle mink. Derudover efterlod afhøringen et på mange måder ”chokerende kig ind i hendes maskinrum”, skriver han i analysen.

Uden for retsbygningen omringede demonstranter Mette Frederiksens tomme ministerbil. De spyttede, gav fingeren, smadrede en baglygte og viste deres utilfredshed med landets leder, skriver Ritzau. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen var ikke i tvivl om, hvem der var skyld i urolighederne:

”De borgerlige partier og partiledere bærer et KÆMPE ansvar for de her amerikanske tilstande. Det mest kyniske forsøg på karaktermord i dansk politisk historie. Man må håbe, at de er ansvarlige nok til at rydde op i egne konspirationer, når Kommissionen er færdig. Føj,” lød det fra ministeren på det sociale medie Twitter.

Skuespiller iscenesatte hadforbrydelse mod sig selv

Fra retten i Frederiksberg til en domstol i Chicago. En lang række internationale medier skriver om en opsigtsvækkende sag, hvor skuespilleren Jussie Smollett, der er både sort og homoseksuel, er blevet fundet skyldig i at iscenesætte en hadforbrydelse mod sig selv. Skuespillerens forklaring lød, at han var blevet antastet af to maskerede mænd i Chicago i 2019. De skulle angiveligt have bundet en løkke om hans hals, hældt kemikalier ud over ham og råbt homofobiske og racistiske tilråb, blandt andet ”Det her er MAGA-land,” med en reference til Donald Trumps valgslogan, Make America Great Again. Men det hele har vist sig at være fup. Ifølge politiet havde Jussie Smollett betalt to brødre cirka 23.000 kroner for at udføre overfaldet.

Men hvorfor dog gøre det? For at komme nærmere et svar henviser Berlingske til en artikel i amerikanske The Atlantic, hvor journalisten John McWhorther skriver, at vi lever i en tid, ”hvor intet, han kunne have gjort eller sagt, ville gøre ham mere interessant, end hvis han var blevet overfaldet på baggrund af sin hudfarve og seksuelle orientering”.

Få timer før Jussie Smollett blev dømt, udsendte Black Lives Matter-bevægelsen i USA en meddelelse, hvor de udtrykte ubetinget støtte til skuespilleren.

Skal sorg være en diagnose?

Race, seksualitet og køn er imidlertid ikke den eneste kampplads nu til dags, selvom man nogle gange kan få indtrykket. En ny sorgdiagnose er således også noget, der deler vandene herhjemme, skriver Kristeligt Dagblad. Der er nemlig stor uenighed blandt læger, psykologer og andre eksperter om, hvorvidt det giver mening at sætte en diagnose på sorg, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) gjorde allerede i 2018. Uenigheden går på, om man med en diagnose sygeliggør noget alment menneskeligt.

Kun få ledige senge på intensiv

I en tid, hvor coronasmitten stiger, og omikron-varianten spreder sig, er en potentiel sorgdiagnose ikke den vigtigste prioritet i sundhedsvæsenet. Politiken kan nemlig fortælle, at der mandag kun var 10 ledige sengepladser på intensivafdelingerne på landets hospitaler. Avisen skriver, at kapaciteten på hospitalernes intensivafdelinger fra 1. februar til 6. december er faldet fra 406 til 310 senge. Det svarer til 23,7 procent færre sengepladser. Det faldende antal intensivsenge skyldes mangel på medarbejdere og i særdeleshed specialuddannede sygeplejersker. Lægeforeningen kalder i artiklen situationen for ”dybt bekymrende”.

Er svensk bandevold kommet til Danmark?

Eftersom det er fredag, skal Morgensamling også en tur forbi Weekendavisen, som netop er landet i postkassen. I kølvandet på de seneste ugers skyderier, som har kostet flere unge mænd livet i hovedstadsområdet, rejser avisen spørgsmålet: Er Sveriges dødbringende bandevold kommet til Danmark? Noget tyder på det. En række sager i de senere år viser, at der foregår en udveksling over Øresund. Ifølge kriminolog David Sausdal, der forsker på Lunds Universitet, men bor i København, er vurderingen klar: Sveriges manglende livtag med volden har direkte konsekvenser i Danmark. Det sker både, fordi svenske bandekriminelle udvider deres territorier i Danmark, og fordi de lærer fra sig:

”Sagt lidt simpelt, så skulle danske bander førhen kigge mod Sydamerika eller USA for at blive inspireret. Nu kan de bare kigge over Sundet,” siger han til avisen.

Kongehuset offentliggør 10.000 private og historiske fotos

Har du nogensinde drømt om at få et indblik i Kongehusets private fotos – måske oven i købet taget af de kongelige selv? Det er nu muligt. For første gang nogensinde får offentligheden nemlig adgang til 10.000 private og historiske fotos, da H.M. Dronningens Håndbibliotek netop har lanceret en online database. Det skriver DR, der også bringer en række af billederne.

”Det er unikt. Man kan finde billeder af alt mellem himmel og jord. Der er både de værdifulde, de sjældne eller bare de spændende og sjove,” siger Hendes Majestæt Dronningens håndbibliotekar, Mikael Bøgh Rasmussen.

Billederne i databasen strækker sig fra 1844 og frem. De fleste af billederne er dog senest fra 1920'erne, fordi nyere billeder er underlagt reglerne om copyright. Det er ikke kun billeder af familie- og hverdagslivet i Kongehuset, man finder i databasen. Der er også historiske billeder fra et bombet Paris efter den Den fransk-preussiske krig eller fra de tidlige grønlandsekspeditioner i 1800-tallet.

Det er Dronningen selv, som har givet tilladelse til, at billederne nu er tilgængelige for alle.

God weekend og tak, fordi du også læste med i denne uge. Morgensamling vender stærkt tilbage mandag.

