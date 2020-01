Kun ganske få tvangsadoptioner hvert år

1. Tvangsadoption er en meget indgribende beslutning. Den betyder, at myndighederne beslutter, at barnet ikke kan bo hos sine forældre igen. Forældrene kan ikke kræve at se barnet og mister forældremyndigheden.

2. Formålet er at sikre, at børn, der ellers ville have været anbragt hele deres barndom på grund af forældrenes manglende evne til at tage sig af dem, får en stabil opvækst.

3. Bortadoptionen gennemføres uden forældrenes samtykke. Årsagen kan være, at barnets forældre ikke kan passe barnet, eller at barnet har en særlig tilknytning til sine plejeforældre, eller hvis særlige hensyn taler for adoptionen.

4. For eksempel kan barnet have været anbragt uden for hjemmet i en årrække, og barnets forældre ønsker ikke at have kontakt til barnet.

5. Ifølge Statsministeriet er der truffet afgørelser om adoption uden samtykke for cirka 35 børn siden 2015.

Kilder: Ankestyrelsen, Serviceloven, Social- og Indenrigsministeriet, Jyllands-Posten.

/ritzau/