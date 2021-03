Kun hver anden over 65 udvikler immunitet efter smitte

Det er kun hver anden over 65 år, der bliver immune over for covid-19, efter de har været smittet.

Hver femte smittede med covid-19 bliver ikke immun over for ny smitte. For folk over 65 år er det mindre end halvdelen, der opbygger immunitet over for at blive smittet igen.

Det viser en undersøgelse foretaget af Statens Serum Institut (SSI), skriver instituttet i en pressemeddelelse.

Seniorforsker Steen Ethelberg understreger i pressemeddelelsen, at de fleste dermed stadig er beskyttede mod at blive smittet igen i mindst et halvt år.

- Men ikke alle er beskyttede og særligt blandt de ældre viste vores undersøgelse noget foruroligende. At kun halvdelen tilsyneladende var beskyttede, siger han.

Der blev i 2020 udført flere end 20 millioner PCR-test i Danmark. Fire millioner mennesker blev testet.

Forskere på SSI har nu analyseret, hvor ofte danskere, der blev testet med PCR-test sidste år, blev testet positive henholdsvis nul, én eller flere gange.

Andelen af personer, der tester positive to gange med mindst tre måneders mellemrum, kan bruges til at udtale sig om graden af beskyttelse mod en ny infektion, efter at man har været syg.

Undersøgelsen er også blevet offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Lancet.

/ritzau/