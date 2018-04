Kun hvert fjerde ulveangreb bekræftes

Det er langt fra alle meldinger om ulveangreb, der kan bekræftes, at være udført af en ulv, skriver Nordjyske.

Kun hvert fjerde gang, at Naturstyrelsen tilkaldes til et mistænkt ulveangreb på husdyr, kan det bekræftes, at en ulv står bag angrebet. Det skriver Nordjyske Stiftstidende.

Nordjyske baserer tallene på en opgørelse fra Miljøstyrelsen over aktiviteten på området i 2017.

Ifølge opgørelsen blev Naturstyrelsens ulvekonsulenter sidste år tilkaldt 95 gange i 2017 til situationer, hvor der var mistanke om ulveangreb på husdyrhold.

24 gange kunne mistanken bekræftes via obduktion eller DNA-analyse af spyt kunnet bekræfte mistanken.

I 23 tilfælde var der tale om angreb fra en guldsjakal, der er en del af hundefamilien. I resten af tilfældene var der tale om angreb fra en hund eller at husdyr var døde af sig selv.

I 10 tilfælde kunne dødsårsagen ikke afdækkes.

Opgørelsen fra Naturstyrelsen noterer sig også, at de hegn, der er sat op for at beskytte mod ulve flere steder, ikke har virket. Der har været problemer med fejlmonterede hegn, og de kan også være blevet ødelagt af andre dyr.

- Seks angreb fandt sted inden for Naturstyrelsens ulvesikrede hegn, skriver Miljøstyrelsen ifølge Nordjyske.

