Kun hvert tredje barn ved at der findes hajer i Danmark

Mange danske børn har hørt om havdyr som hajer og blæksprutter. Men kun omkring hver tredje af dem tror, at arterne findes i Danmark.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening.

Her er børn i alderen 5 til 12 år blevet vist billeder af forskellige havdyr og spurgt, om de tror, at dyrene findes i Danmark.

Et stort flertal i undersøgelsen tror, at der findes for eksempel krabber og sæler i Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det samme gælder ikke for blæksprutter og hajer.

Der er således kun 38 procent af børnene, der tror, at der findes blæksprutter i de danske farvande, mens tallet for hajer lyder på 35 procent.

Det vækker bekymring i Danmarks Naturfredningsforening.

- Hajer og blæksprutter er nogle meget kendte arter. Så det er tankevækkende, at danske børn ikke ved, at de faktisk også findes i danske havområder, siger foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding.

- Det understreger for mig, at vi virkelig har en opgave med at åbne havnaturen op for vores børn. Den er i en meget voldsom krise, og vi ønsker, at børnene bliver begejstrede for havnaturen, så de har lyst til at passe på den, når de bliver voksne.

At de danske børn ikke ved, at der blandt andet findes hajer i Danmark, skyldes ifølge undersøgelsen ikke, at strand og vand er fremmed for børnene.

Næsten dem alle har nemlig prøvet at bade eller soppe på stranden. Og 83 procent af børnene synes, at det er sjovt at være ved søer eller havet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange har også fisket efter krabber, men det er formentlig de færreste af børnene, der har set en vild haj eller blæksprutte med egne øjne.

Der er derfor heller ikke noget mærkeligt i, at børn i større grad vil vide, hvilke arter der findes på landjorden eller tæt på kysterne, siger Maria Reumert Gjerding.

- Det er helt naturligt, men det gør jo bare, at vi netop har en større opgave i at fortælle om havnaturen, siger hun.

Undersøgelsen fra Epinion er foretaget blandt 1.019 børn fra repræsentativt udvalgte børnefamilier.

Foruden at blive vist billeder er børnene også blevet spurgt om, hvad de synes om at være ved havet, mens forældrene er blevet bedt om at svare på, om børnene for eksempel har prøvet at bade i havet eller snorkle.

/ritzau/