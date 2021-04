Kun to partier i Grønland vil pege på en ny regeringschef

Aftenen inden parlamentsvalget i Grønland holder fem partier igen med at sætte navn på en kommende formand.

Blot to ud af de syv partier, der stiller op ved parlamentsvalget i Grønland tirsdag, ville under en partilederdebat sætte navn på en ny formand for Naalakkersuisut (regeringen).

Det skriver KNR tirsdag morgen dansk tid, efter at partilederdebatten fandt sted mandag aften.

Således ville hverken Naleraq, Samarbejdspartiet, Nunatta Qitornai, Demokraatit eller Siumut pege på en formand.

Erik Jensen, der er formand for Grønlands største parti, Siumut, ville under debatten ifølge KNR kun sige:

- Folk har et ansvar. I Siumut er det formanden, der skal tage det ansvar.

Den kryptiske melding skal ses i lyset af, at det ikke er afgjort i Siumut, hvem der sidder på formandsposten, når valget er afgjort.

Regeringschefen Kim Kielsen blev vraget af partiet i november til fordel for den nuværende formand, Erik Jensen.

Begge genopstiller tirsdag, og det er altså uklart, hvem af de to der skal sidde for bordenden.

Dertil sagde Kim Kielsen til KNR forud for partilederdebatten, at han ikke ville afvise at gå efter formandsposten i Siumut igen, hvis han får flere personlige stemmer end Erik Jensen ved parlamentsvalget.

De eneste partier, der under mandagens partilederdebat ønskede at pege på en ny regeringschef, var Mute B. Egede, der er formand for oppositionspartiet Inuit Ataqatigiit (IA), og Aqqalu Jeremiassen, der er formand for Atassut.

Begge pegede på dem selv.

/ritzau/