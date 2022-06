Kunder hos TDC og Telia kan igen ringe til 1813

Problemer med Akuttelefonen 1813 er torsdag eftermiddag løst. Dermed kan abonnenter hos TDC og Telia igen ringe til telefonen.

- Problemet hos teleudbyderne er nu løst, og alle kan igen ringe til Akuttelefonen 1813, meddeler Region Hovedstadens Akutberedskab på Twitter omkring klokken 17.30.

Det var lidt efter klokken 16, at beredskabet meldte om problemer på telefonlinjen.

Her lød det, at det gjaldt telefoner med abonnement hos TDC og Telia. Skulle man igennem til 1813, måtte man låne en telefon med et abonnement hos en anden udbyder.

Men problemet blev altså løst cirka halvanden time senere.

Det er gratis at ringe til 1813, og telefonerne er åbne døgnet rundt.

Det er sygeplejersker eller læger, der tager imod opkaldene. De rådgiver og vurderer behovet for hjælp.

/ritzau/