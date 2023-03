Kunstig intelligens skal opspore brystkræft i Region Syddanmark

Region Syddanmark vil bruge kunstig intelligens til at opspore brystkræft.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra regionen.

Baggrunden er, at der er udbredt mangel på radiologer og radiografer til at analysere mammografibilleder, der tages ved screening for brystkræft.

Derfor vil regionen teste, om kunstig intelligens kan bruges til at vurdere billederne.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Mette With Hagensen (S) mener, at kunstig intelligens kan blive en gamechanger på området.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at sundhedsvæsenet på nogle områder er udfordret i forhold til arbejdskraft.

- Derfor er vi nødt til at forsøge at afhjælpe disse udfordringer hurtigst muligt. Her har kunstig intelligens potentiale til at blive en gamechanger – både i forhold til at støtte vores sundhedsfaglige medarbejdere i deres arbejde og på sigt i forhold til at frigøre arbejdskraft, siger hun.

Som det er nu, vurderes mammografibillederne fra brystkræftscreeningen altid af to radiologer.

I forsøget med kunstig intelligens vil billederne fra halvdelen af screeningerne blive vurderet af én radiolog og en løsning med kunstig intelligens.

Den anden halvdel af screeningerne vil fortsat blive vurderet af to radiologer.

Så vil resultaterne fra de to grupper blive holdt op mod hinanden.

Den kunstige intelligens består i en algoritme, der analyserer røntgenbilleder af brystvæv for at identificere tegn på kræft.

Den er udviklet ved at have set på hundredtusindvis af billeder.

Algoritmen udarbejder en risikovurdering eller rapport om eventuelle unormale fund, som så kan bruges til at træffe en beslutning om yderligere undersøgelser eller behandling.

- Udviklingen på området er de seneste år gået enormt hurtigt. Det er helt naturligt, at vi afsøger mulighederne for at udnytte det i vores sundhedsvæsen, siger formand for Digitaliserings- og Innovationsudvalget i Region Syddanmark Anja Lund (V).

Alle sygehuse i Region Syddanmark deltager i projektet. Det ventes afsluttet i løbet af cirka tre år.

/ritzau/