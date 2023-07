Kunstig intelligens skal oversætte Bibelen til sjældne sprog

Godmorgen.

Morgensamling starter i dag i Retten i Hjørring.

Her en 17-årig dreng og en 21-årig kvinde til formiddag på anklagebænken tiltalt for tyveri af syv designerstole fra kirker i Nordjylland. De syv stole har ifølge anklageskriftet en værdi på mindst 10.500 kroner tilsammen.

Tyveriet skulle være en del af en større operation med andre personer, hvor over 50 Børge Mogensen stole, som dem på billedet, sidste sommer blev stjålet fra en række kirker i området. Foto: Lars Hansen/Ritzau Scanpix

Det er ikke længe siden, man i Kristeligt Dagblad kunne læse, at der de seneste 10 år er blevet udbetalt næsten 75 millioner kroner til menighedsråd, der er blevet ramt af indbrud, og at landets kirker nu dropper designermøbler som konsekvens.

Tre mister livet i raketangreb

I nat ramte et russisk missil en etageejendom i den vestukrainske by Lviv. Det har kostet tre mennesker livet. Omkring klokken 3.00 dansk tid fortalte borgmesteren i Lviv om fire sårede, men antallet forventes at stige.

Flere nyheder fra Ukraine:

Ifølge Zelenskyj er Vestens nølen med at sende våbenhjælp skyld i, at Ukraines modoffensiv mod Rusland blev sat i gang langt senere, end han havde ønsket.

Ukraine og Rusland har skiftevist anklaget hinanden for at planlægge angreb mod Europas største atomkraftværk, Zaporizjzja. Det Internationale Atomagentur beder nu om øget adgang til værket. "Situation har aldrig været så alvorlig som nu" lyder det i Berlingske.

Får Sverige lov til at slutte sig til Nato?

Om mindre end en uge samles Nato-ledere til deres næste topmøde, men Sverige vil stadig ikke være i blandt dem. Tyrkiet har længe blokeret Sveriges medlemskab af forsvarsalliancen med henvisning til koranafbrændinger samt det, at Sverige har givet tyrkiske kurdere asyl, skriver Kristeligt Dagblad i dag. Tyrkiet mener, at Sverige på denne måde støtter kurdiske grupper, der i Tyrkiets øjne er terrorister.

USA’s præsident Joe Biden sagde i går, at svensk Nato-medlemskab er "meget vigtigt". Problemet med Sveriges medlemskab er da også kritisk for Nato, som ikke vil vise tegn på intern splittelse på det årlige topmøde, mens krigen i Ukraine fortsætter. Det skriver The New York Times.

Sverige, Tyrkiet og Nato mødes i Bruxelles torsdag for at finde en løsning inden topmødet i næste uge, skriver ritzau.

Antallet af tvangsadoptioner stiger

Det er især kommunerne Lolland og Guldborgsund, der indstiller børn til tvangsbortadoption, kan man læse i dagens Kristeligt Dagblad. De to kommuner har siden 2015 indstillet henholdsvis 13 og 39 børn til tvangsadoption.

Stigningen bekymrer en advokat, da kontakten mellem biologiske forældre og børn afbrydes som følge af adoptionen. Men formand for socialrådgiverne fremhæver, at det kan være en fordel for børnene, at de ikke vokser op som "børn af systemet".

Kunstig intelligens skal oversætte Bibelen til sjældne sprog

Selvom Bibelen er den bog, der er oversat til flest sprog i verden, er der stadig sprog, der er den foruden. Det vil to forskere fra det amerikanske universitet University of Southern California nu ændre på ved hjælp af kunstig intelligens, skriver nyhedsbureauet Religion News Service.

Projektet vil fokusere på at oversætte Bibelen til sprog som for eksempel Oromo, som tales i Etiopien og det nordlige Kenya, og Kolami, som flere end 130.000 har som modersmål i Vestindien.

Håbet lever i amerikanske ornitologiske kredse

Selvom fuglen "ivory-billed woodpecker" for længst er erklæret uddød af mange, lever den stadig i passionerede ornitologers hjerter. En af dem, Matt Courtman, tror så meget på spætten, at han er rejst til delstaten Louisiana for at lede efter den på fuld tid.

Matt Courtman drives af en kærlighed til spætten, der er lige så åndelig, som den er ornitologisk, fortæller han til mediet The Christian Science Monitor:

"Fuglen tilhører alle mennesker som forvaltere af Guds arv."

Digital tegning af Ivory-billed woodpecker. Foto: AP/Ritzau Scanpix