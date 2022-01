Kunstner løb med pengene: "Det er ikke en sag, der gør kunsten godt"

I efteråret løb den danske kunstner Jens Haaning med en halv million kroner, da han skabte værket "Take the Money and Run." Nu er fristen for at tilbagebetale pengene udløbet, og kunstmuseet Kunsten lægger sag an

Det gik verden rundt, da den danske kunstner Jens Haaning i efteråret skabte "Take the Money and Run". Værket lavede han nemlig ved at tage den halve million kroner, som kunstmuseet Kunsten i Aalborg havde stillet til rådighed, for at han skulle lave et andet værk. Søndag midnat udløb fristen for at betale de 532.549 kroner tilbage. Og nu indleder museet et civilt søgsmål mod Jens Haaning. Men det burde de ikke have gjort, mener kunsthistoriker Bente Scavenius.