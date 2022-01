Jens Haaning har overskredet Kunstens deadline for at betale 532.549 kroner tilbage. Nu venter et søgsmål.

Kunstner løb med pengene: Museum sagsøger for at få dem retur

Kunstmuseet Kunsten i Aalborg skrider nu til yderligere handling i forsøget på at kradse de penge ind, som man mener at have til gode hos kunstneren Jens Haaning.

Museet havde givet Haaning frist til 16. januar til at tilbagebetale de 532.549 kroner, som sagen drejer sig om.

Men pengene er ikke dukket op, og derfor har museet nu bedt en advokat om at anlægge et civilt søgsmål mod kunstneren.

Museumsdirektør Lasse Andersson kalder det "en ulykkelig sag", som han gerne ville have været foruden.

- Vi tager dette skridt, fordi vi har et ansvar over for de private fonde, som støtter denne udstilling økonomisk, og vi har et ansvar over for vores gæster i forhold til at give dem så mange oplevelser som muligt for pengene, siger han.

Uenigheden mellem parterne består i, at Jens Haaning i forbindelse med udstillingen "Work it Out" fik til opgave at genskabe to værker, der viste henholdsvis en dansk og en østrigsk årsløn i kontanter.

Men da museets medarbejdere åbnede pakkerne med de to billedrammer, var der kun to tomme lærreder og en besked fra Haaning om, at pengene i stedet var indgået i et nyt kunstværk kaldet "Take the Money and Run".

Kunsten mener, at Haaning er løbet fra den aftale, der er indgået, og Haaning mener omvendt at museet har fået et nyt værk, der skal ses som en protest mod den aflønning, han var stillet i udsigt.

Balladen har ikke kun skabt omtale i Aalborg og det øvrige Danmark. Store dele af verden har efterhånden fået fortalt historien om kunstneren, der løb med pengene.

Den megen omtale har dog ikke formildet museets indstilling til sagens kerne.

- Vi har været glade for udstillingen, som både har givet omtale til Kunsten, men så sandelig også for Jens Haaning.

- Men vi forholder os til, at vi har stillet penge til rådighed, som skal leveres tilbage. Det kan man ikke ændre på, fordi man synes, at det har været mere opportunt, siger Lasse Andersson.

Han afviser at politianmelde Jens Haaning, fordi det vil være at "eskalere sagen yderligere".

Jens Haaning har ved flere lejligheder - og senest i torsdags til DR - udtalt, at han ikke har tænkt sig at give museet pengene tilbage.

