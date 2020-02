Kurdere vil stille mistænkte danske IS-krigere for domstol

Flere partier er klar til at støtte et selvstyre i Syrien økonomisk, så fremmedkrigere kan retsforfølges.

Det kurdiske selvstyre i Syrien er klar til at retsforfølge omkring 10.000 mistænkte Islamisk Stat-krigere, herunder en række danske statsborgere.

Flere danske partier synes om idéen. Det skriver Jyllands-Posten.

Retsforfølgelsen af de formodede krigere, der er tilbageholdt i landet, begynder i marts. Det har Abdulkarim Omar, der er udenrigsansvarlig i det kurdiske selvstyre, sagt i en video.

Det internationale samfund bør hjælpe, så det er muligt at etablere en domstol i området, mener Zelal Ceger. Han er en af lederne af Tev-Dem, som er en paraplyorganisation for de kurdiske organisationer, der reelt styrer det kurdiske selvstyre.

- Vi har fængslet tusinder af jihadister fra hele verden, inklusive fra Danmark. Hvis landene ikke tager deres statsborgere retur, bør de i det mindste støtte os økonomisk med at retsforfølge dem lokalt her, siger Zelal Ceger ifølge Jyllands-Posten.

Det melder flere danske partier sig klar til, heriblandt Venstre.

- Det er garanteret ikke billigt. Derfor er det vigtigt, når vi ønsker at retsforfølge disse mennesker lokalt, at vi fra Vestens side er klar til at bakke op økonomisk, siger udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen til avisen.

Han mener, at Danmark bør give de nødvendige millionbevillinger, som det måtte kræve fra dansk side.

Også Enhedslisten og Dansk Folkeparti bakker op om idéen.

- Vi beder regeringen om at kvittere og medvirke positivt til, at dette kommer op at stå hurtigst muligt, så der ikke bliver nogen forhindringer fra dansk side, siger retsordfører i DF Peter Skaarup til avisen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) kalder den kurdiske anmodning for "interessant", og han oplyser til Jyllands-Posten, at han vil drøfte det med sine europæiske kolleger.

12 danske statsborgere er i øjeblikket enten fængslet eller tilbageholdt i eller omkring konfliktzonen, oplyser Politiets Efterretningstjeneste (PET).

/ritzau/