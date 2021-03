Forsikringsselskab ville ikke dække smerter under en graviditet. Nu er det anmeldt til Ligebehandlingsnævnet

Forsikringsselskabet dækkede ikke smerter, fordi de kom i forbindelse med graviditet. Men det er ikke tilladt.

En kvinde skal have 5000 kroner i godtgørelse fra et forsikringsselskab, som forskelsbehandlede hende på baggrund af hendes køn.

Det skriver Ligebehandlingsnævnet i en pressemeddelelse.

Forsikringsselskabet ville ikke dække kvindens udgifter til fysioterapi, fordi smerterne var opstået i forbindelse med fødsel eller graviditet.

- Afslaget blev begrundet med, at klagers smerter var opstået i forbindelse med fødsel/graviditet. Nævnet vurderer på den baggrund, at klager ved afslaget blev udsat for ringere behandling på grund af sit køn, skriver nævnet i sin afgørelse.

Kvinden henvendte sig den 20. november 2019 til forsikringsselskabet, fordi hun ville have dækket udgifterne til en fysioterapeut.

Det afviste selskabet. Senere meddelte forsikringsselskabet dog kvinden, at hun havde fået afslag, fordi hendes sundhedsforsikring ikke var trådt i kraft, da smerterne opstod.

Men da kvinden fik afslag var begrundelsen i forsikringsselskabets papirer, at "ikke dækkede behandling i forbindelse med seksualitet og graviditet".

Forsikringsselskabet har oplyst til Ligebehandlingsnævnet, at betingelserne senere blev ændret.

Nævnet skriver, at sagen har principiel karakter. Sagen kan derfor få betydning for fremtidige sager af samme karakter.

/ritzau/