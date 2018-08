Kvindelig imam giver hånd men forstår alternativ hilsen

Kun få muslimer i Danmark fortolker ifølge forskere Koranen sådan, at de ikke giver hånd til det modsatte køn.

Mens en debat om håndtryk på tværs af køn atter er aktuel i Danmark, så er der en ting, som flere kendere er enige om:

Kun et mindretal blandt muslimer i Danmark vælger en fortolkning af Koranen, hvor man ikke giver hånd til en person fra det modsatte køn.

- De fleste muslimer, jeg kender, giver hånd eller krammer også det modsatte køn, siger Sherin Khankan, som er religionssociolog, imam og leder af Exitcirklen, en organisation der bekæmper psykisk vold mod kvinder.

Hun giver selv hånd til begge køn.

- Men i nogle situationer kan jeg godt selv finde på bare at tage hånden op til brystet som hilsen, hvis jeg er i tvivl, om den, jeg står over for, giver hånd, siger hun.

Senest har DF og De Konservative fremhævet, at man skal ville give hånd til en fra det modsatte køn, hvis man vil være statsborger i Danmark.

Diskussionen er blusset op, efter at BBC lørdag skrev, at et muslimsk par i Schweiz fik afvist statsborgerskab, fordi parret nægtede at give hånd til personer af det modsatte køn, da de skulle interviewes af myndighederne.

Ifølge Sherin Khankan og to religionsforskere, som Ritzau har talt med, kan der være flere forklaringer på, hvorfor et mindretal af muslimerne ikke vil give hånd.

Men da det ikke står bogstaveligt i Koranen, handler det om, hvordan man fortolker teksterne.

For nogle er det en metafor for et fromhedsideal, siger Sherin Khankan.

- Det er en måde at være from på, at have gode manerer og at være en god muslim. Et sted i Koranen står "Oh I troende mænd, når I møder fremmede kvinder, skal I sænke blikket og møde dem med respekt."

- For mange er hånden på hjertet en mere respektfuld måde at hilse på det modsatte køn på. Der er altså ikke tale om distance eller reserverethed, men en alternativ måde at udvise en særlig form for respekt på, siger hun.

Ifølge Brian Arly Jacobsen, lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, kan det også handle om, at nogle opfatter Koranen sådan, at der ikke må være hud-til-hud-berøring mellem mænd og kvinder.

- De henviser til passager i Koranen, der handler om rituel renselse. Nogle muslimer forstår det altså bogstaveligt, at man inden bønnen skal rense sig, hvis man overhovedet har rørt en kvindes hud, siger han.

Ifølge lektor i religionshistorie Tim Jensen fra Syddansk Universitet handler håndtrykket især om traditioner og om en måde at markere sin religiøse identitet på.

- Det handler selvfølgelig i sidste ende også om regulering af forhold mellem kønnene, siger han.

Også blandt nogle ortodokse jøder er der tradition for ikke at give hånd til det modsatte køn.

- Det er slet ikke unormalt, at man i religioner ser de her former for kodificerede regler for omgang mellem køn. Men også omgang mellem mennesker generelt, siger Brian Arly Jacobsen.

/ritzau/