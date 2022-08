Kvindelige præster oplever kønsdiskrimination: Nu siger biskopperne stop

Efter en på alle måder regnfuld weekend gør Morgensamling klar til at padle gennem nyhedstrømmen og begynder netop ved de enorme regnmængder, der de seneste døgn er væltet ned over Danmark. Det har ikke blot resulteret i oversvømmelser, ødelæggelser og svævende togskinner, men også forårsaget rødglødende telefoner i landets forsikringsselskaber.

Endnu værre står det dog til knap 5500 kilometer sydøstpå. I Pakistan er mere end tusind indbyggere ifølge nyhedsbureauet AP omkommet under sommerens monsunregn, som har ramt flere dele af landet. De voldsomme oversvømmelser er af ministeren for klimaforandringer blevet kaldt "en seriøs klimakatastrofe" og fik i weekenden Pakistan til at bede omverdenen om hjælp til de mere end 30 millioner pakistanere, der anslås at være berørt af krisen.

Oversvømmelserne frygtes nemlig at blive endnu værre end dem, der i 2010 ramte Pakistan, lagde en femtedel af landet under vand og tog livet af mere end 2000 personer.

Epileptikere nægtes potentielt livsvigtige alarmer

Vi bliver ved spørgsmål om liv og død, for det er netop dét, der kan være tale om i morgenens næste historie. I flere tilfælde forhindrer den danske lovgivning nemlig epileptikere i at få en alarm, der monitorerer rystelser under søvnen, monteret på deres seng. Den historie bringer Kristeligt Dagblad i dag.

Her fortæller Epilepsiforeningen, at den jævnligt modtager henvendelser fra nervøse pårørende, som ikke kan få lov til at anvende en anfaldsalarm til epileptikere, der bor på bosteder. Det skyldes, at serviceloven kun tillader brug af sådanne alarmer på personer, som lider af “erhvervet og fremadskridende mental svækkelse” – en beskrivelse, epileptikere ikke per automatik falder under.

I Socialstyrelsen har man længe været opmærksom på problemet, oplyser man til Kristeligt Dagblad, men påpeger, at det kræver en lovændring at ændre praksis omkring anvendelsen af alarmerne.

Kvindelige præster oplever kønschikane i folkekirken

Og så skal vi til folkekirken, hvor en anden praksis også skurrer. Hver sjette kvindelige præst – svarende til 16 procent – i den danske folkekirke har inden for de seneste fem år følt sig nedgjort på arbejdspladsen grundet deres køn. Samme oplevelse deler kun tre procent af de mandlige præster.

Det står klart, efter DR har foretaget en rundspørge, som blandt andet 549 kvinder i præsteembede har besvaret. Oplevelserne med chikane inkluderer blandt andet uønsket berøring, at blive fravalgt grundet sit køn og såkaldt "lumre" eller seksuelt ladede bemærkninger.

En lektor i teologi kalder det "skræmmende" og peger på, at den dårlige kultur blandt andet kan være forårsaget af, at folkekirken er undtaget ligebehandlingsloven. I praksis betyder det, at kirken kan fravælge kvindelige præster grundet deres køn. Men det skal være slut, mener et flertal af landets biskopper, som nu vil drøfte sagen internt og med kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

USA frygter stigende hindufobi

Vi bliver ved chikane inden for trosverdenen. For er en bølge af hindufobi ved at skylle ind over USA? Det spørgsmål trænger sig på, efter flere tilfælde af diskrimination mod indiske borgere og angreb rettet mod hinduistiske templer gennem den seneste tid har vakt opsigt. Det skriver nyhedsmediet Religion News.

Et nyere amerikansk studie bekræfter da også, at modstand mod indere og hinduer i øjeblikket er tiltagende. Diskriminationen trives især på de sociale medier, fordi algoritmerne bag endnu ikke er designet til at opfange den nedsættende og hadefulde retorik, der ofte bruges omkring minoriteten, lyder det.

Ytringsfrihed for offentligt ansatte skal lovsikres

Ligesom man skal kunne praktisere sin religion uden diskrimination, skal man også kunne ytre sig uden begrænsninger. Det gælder også, når man er offentligt ansat, mener et flertal i Folketinget. Og det vil de nu gøre til en lovfæstet rettighed.

Hidtil har det kun været en vejledende rettesnor, at offentligt ansatte skulle have lov til at deltage i debatten om eksempelvis deres arbejdsplads. Men det skal der altså rettes op på, mener justitsminister Mattias Tesfaye (S):

"Det er vigtigt for vores demokrati og den offentlige debat, at de offentligt ansatte bringer deres viden og synspunkter i spil," siger han om aftalen, der først officielt kan vedtages, når lovforslaget bliver fremsat for Folketinget til oktober.

Kristendemokraterne klar med markante udmeldinger

Vi bliver i den politiske arena, hvor Kristendemokraterne gør klar til valgkamp. I weekenden meddelte partiet, at det går til valg på at støtte en borgerlig, men midtsøgende regering, og at man gerne agerer kongemager i processen med at sikre netop dét. Den ambitiøse og opsigtsvækkende udmelding rummede desuden direkte kritik af både Venstre, De Konservative og den allermest højreorienterede del af blå blok:

"Borgerlighed er mere end den nationalkonservative lukkethed, hvor man bedømmer mennesker ud fra, hvor de kommer fra, eller giver skattelettelser til de rigeste," sagde formand Marianne Karlsmose fra talerstolen.

Og formanden tror på, at det vil lykkes Kristendemokraterne at komme tilbage i Folketinget. Dét til trods for dårlige meningsmålinger og en turbulent tid, der kulminerede, da partiets eneste folketingsmedlem, Jens Rohde, i sidste uge meldte sig ud. Det slog hun fast i lørdagens Kristeligt Dagblad.

Christianitter vedtager historisk beslutning

Så vender Morgensamling snuden mod hovedstaden, hvor morgenens to sidste nyhedshistorier finder sted. I nat blev christianitterne enige om at sige ja til regeringens udspil om at købe den del af Christiania, som de i dag lejer af staten, mod til gengæld at bygge 15.000 kvadratmeter almene boliger på fristaden. Det skriver Ritzau.

Dermed fulgte beboerne rådet fra deres advokat, der havde advaret mod en økonomisk uoverskuelig situation, hvis de stemte nej. Frem mod 2031 skal cirka 300 nye beboere indfinde sig i fristaden, hvor der allerede bor omtrent 850 christianitter.

I fredags interviewede Kristeligt Dagblad en christianit om den kommende beslutning. Læs om hans bekymringer her.

Dansk gade vækker international jubel

Verdens femte sejeste gade har hjemme i den danske hovedstad. På listen over de 50 mest "cool" gader i magasinet Time Out er Værnedamsvej, der ligger på grænsen mellem Frederiksberg og Vesterbro, nemlig at finde.

Men hører man til en af de mange, der henover weekenden har delt begejstringen for, at en dansk gade modtager international anerkendelse, skal man nok afholde sig fra at nærlæse begrundelsen for den flotte rangering. Det lader nemlig til, at det især er de franske associationer, som Værnedamsvej har vakt hos bedømmerne, der har sikret den en plads på listen.

"Med de friske blomster, nuttede butikker, vinbarer, osteforretninger og endda en fransk skole er det lidt som et mini-Paris i den danske hovedstad," skriver Time Out om den københavnske gade.