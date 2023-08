Danskerne venter med at få børn. Nyt tiltag kan måske vende tendensen

Det trækker ud. Regeringen lovede at tage ansvar; nu skal der sættes en stopper for de mange koranafbrændinger. Men det er endnu uvist, præcist hvordan regeringspartierne vil gøre det - og hvornår.

Det stod klart, da Socialdemokratiet i går holdt pressemøde i forlængelse af partiets årlige sommergruppemøde. Her stillede vores politiske redaktør et nærliggende spørgsmål: Hvorfor indfører man ikke bare den blasfemiparagraf, som blev afskaffet i 2017?

Til gengæld vil regeringen hjælpe landdistrikterne med 200 millioner kroner om året. Det siger økonomiminister Troels Lund Poulsen (V) i et interview med Avisen Danmark op til Venstres gruppemøde, der begynder i dag.

Menneskehob sætter ild til kirker i Pakistan

Herhjemme ved vi, at det kan have storpolitiske konsekvenser at skænde Koranen. Men i Pakistan er konsekvenserne meget konkrete. En flok af flere hundrede mennesker har angrebet i hvert fald to kirker i Pakistan og private hjem. Det sker, efter at to mænd angiveligt havde revet sider fra et eksemplar af Koranen ud og skrevet blasfemiske bemærkninger på dem. Det skriver blandt andet al-Jazeera.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også private hjem blev angrebet, hvilket fik flere familier til at flygte. Foto: Ilyas Sheikh/EPA/Ritzau Scanpix

Den slags hævn er ikke usædvanligt i det muslimske Pakistan, hvor blasfemi af mange anses som en grov forbrydelse. Tidligere på måneden blev en lærer dræbt i byen Turbat efter anklager om blasfemi i undervisningen, og i februar blev en mand dræbt for angiveligt at have skændet Koranen.

En bestemt gruppe udelukkes fra demokratiet

For folk med et fysisk handicap kan det være udfordrende at stemme, når der er valg herhjemme, men det gælder også de danskere, som lever med et psykisk handicap. Op mod hver fjerde med et kognitivt eller psykisk handicap svarer, at de oplever valgsteder som utilgængelige, mens hver femte med et fysisk handicap svarer sådan. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder, som beskrives i dagens avis. Her kan du møde 59-årige Nina Normann, som lever med adhd, angst og depression.

Pensionskasse: Danskerne kan gå tidligere på pension

Danskerne er tilsyneladende gode til at ruste sig økonomisk til deres otium. Op mod 700.000 danskere har med deres nuværende opsparingsniveau udsigt til at have sparet mere op, end de behøver. Det vil sige, at de kan gå på pension, før de rammer folkepensionsalderen. Det skriver Berlingske på baggrund af beregninger fra pensionsselskabet Danica.

Det valg kan dog få store samfundsøkonomiske konsekvenser og kræver derfor handling fra arbejdsgivere for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Unge tjekker deres fertilitet

På trods af opråb fra både Sundhedsstyrelsen og læger stiger gennemsnitsalderen for førstegangsfødende fortsat. På fem år er den steget fra 29 til 29,9 år, og konsekvensen er, at det bliver sværere for kvinder at få børn.

Nu forsøger flere fertilitetsklinikker at gøre brug af et nyt redskab i et forsøg på at vende tendensen. Og interessen er der tilsyneladende også. Flere mænd og kvinder får nemlig foretaget et såkaldt fertilitetstjek, som skal give kvinderne konkret viden om, hvor stor deres ægreserve er, mens mændene bliver oplyst om deres sædkvalitet. Med andre ord skal det give dem besked om, hvor meget det haster. Det skriver Jyllands-Posten.

Flere danskere ønsker kister med kulør

Den sidste afsked behøver ikke være farveløs. Nogle vælger den klassiske, neutrale hvide kiste fra og vælger i stedet lyserøde eller regnbuefarvede kister til, mens andre tegner på kisterne. Flere begravelsesforretninger oplever en stigende efterspørgsel på farverige kister og urner, skriver TV2 Øst. Ifølge flere bedemænd ønsker stadig flere at sætte et personligt præg på begravelserne for deres kære.

“En farvet kiste er noget, man husker. Man husker den grønne kiste til ”Onkel Karls” bisættelse,” lyder det fra Per Østen, som ejer en begravelsesforretning i Vordingborg.