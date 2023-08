Kvinder får lov til at gemme deres æg i fryseren i længere tid

Et flertal i Folketinget ønsker en lovændring, som skal gøre det muligt for kvinder at have deres æg nedfrosset i længere tid.

Det skriver Jyllands-Posten.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) står bag forslaget om lovændringen.

I dag kan kvinder, som får udtaget ubefrugtede æg, kun få lov til at have dem opbevaret i fryseren i fem år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sophie Løhde ønsker, at kvinderne skal kunne få deres æg nedfrosset, indtil kvinden fylder 46 år, og det bakker et politisk flertal ifølge Jyllands-Posten op om.

- Der er ingen sundhedsfaglige begrundelser for at opretholde femårsgrænsen, og det virker ærlig talt en smule skørt, at vi i dag destruerer æg, der intet er i vejen med og vil kunne bruges til fertilitetsbehandling på et senere tidspunkt.

Sophie Løhde tilføjer, at ophævelsen af femårsgrænsen også handler om at ligestille kvinder og mænd.

Det er nemlig muligt for mænd at nedfryse deres sædceller, så længe de ønsker.

/ritzau/