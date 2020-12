To kvinder i 30'erne døde med covid-19 de seneste uger

Der er sjældent, at yngre coronasmittede dør. Tre smittede i 30'erne er døde - to af dem i de seneste to uger.

To kvinder i 30'erne er de seneste to uger døde, mens de var smittet med covid-19. Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Det bringer det samlede antal dødsfald blandt coronasmittede i 30'erne op på tre under epidemien.

I alt 12.852 danskere i 30'erne er bekræftet smittet med covid-19. Det svarer til, at 0,02 procent af dem er døde.

Der er i Danmark ikke sket dødsfald blandt personer yngre end 30 år, der er bekræftet smittet med covid-19.

I alt er 52.451 personer under 40 år bekræftet smittet med covid-19 i løbet af epidemien. Det svarer til, at 0,006 procent af de smittede er afgået ved døden.

To af de tre døde under 40 år havde en underliggende sygdom.

Det betyder, at de inden for de seneste fem år har haft hospitalskontakt med diagnoser som diabetes, cancer og hjerte-kar-sygdomme.

/ritzau/