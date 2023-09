Kvinder i Danmark får børn markant senere

Siden 1960 er kvinder blevet godt syv år ældre, når de føder deres første barn.

I 1960 var førstegangsfødende i Danmark i gennemsnit 23,1 år gamle. Siden er gennemsnitsalderen for de nye mødre steget, og i 2022 var den kommet op på 29,9 år.

Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

Ifølge Fenja Søndergaard Møller, specialkonsulent i Danmarks Statistik, er der flere mulige forklaringer.

- At kvinderne fra slutningen af 1960'erne begyndte at få børn senere i livet, kan ses i lyset af, at p-pillen blev frigivet i 1966. Kort tid efter - i 1973 - blev retten til fri abort indført, siger hun i en pressemeddelelse.

Hun peger også på, at både uddannelsesniveauet og beskæftigelsen for kvinder er steget, hvilket kan have skubbet yderligere til udviklingen.

Gennemsnitsalderen på førstegangsfødende er generelt højest i hovedstadskommunerne og lavest i landkommunerne.

Den højeste gennemsnitsalder i årene 2018-2022 var i Dragør Kommune, hvor den lå på 31,8 år. Den laveste var i Lolland Kommune, hvor gennemsnitsalderen lå på 27 år.

Hen over årtierne er de unge mødre under 25 år kommet til at udgøre en stadigt mindre gruppe af de førstegangsfødende.

I 1973 udgjorde mødre under 25 år 63 procent af de førstegangsfødende. I 2022 er andelen nede på 12 procent.

Samtidig er andelen af førstegangsfødende på mindst 40 år steget markant.

I 1972 udgjorde de 0,2 procent af alle førstegangsfødende, mens de i 2022 udgjorde 2,8 procent.

- Tendensen til, at kvinder får børn senere og senere, var ventet. Men det har været overraskende, at forskellen fra omkring 60 år siden til i dag er så stor, som den er, siger Fenja Søndergaard Møller.

