Kvinder indbetaler stadig færre penge til pension end mænd

I Danmark er der stadig forskel på, hvor mange penge mænd og kvinder indbetaler til den pension, de skal leve af, når de ikke længere er på arbejdsmarkedet.

Størst er forskellen i Gentofte. Her indbetaler mændene 45 procent mere i pension end kvinderne. Det er til trods for, at Gentofte er den kommune i landet, hvor kvinderne i gennemsnit tjener bedst.

Det er en tendens, der gør sig gældende i alle landets 98 kommuner. I 2020 indbetalte kvinder i gennemsnit 43.191 kroner i pension om året. Mænd indbetalte 52.447 kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er en forskel på 21 procent. Selvom forskellen er markant, er den dog blevet mindre siden 2011. Da indbetalte mænd 26 procent mere i pension end kvinderne.

- Mænd og kvinder betaler overordnet den samme andel af deres indkomst ind til pension.

- Forskellene i pensionsindbetalinger er de samme forskelle, som vi ser i lønniveauer. Det har noget at gøre med de job og brancher, som mænd og kvinder arbejder i. Det har også noget at gøre med, hvor mange timer de arbejder, siger han.

Bornholm er den kommune i landet, hvor forskellen mellem mænds og kvinders indbetaling til pension er mindst. Her indbetaler mændene ni procent mere end kvinderne.

Ifølge Andreas Østergaard Nielsen skyldes det, at de job, som mænd og kvinder bestrider på Bornholm, minder mere om hinanden, når det kommer til løn og pensionsindbetalinger.

- Når man ser på de yngste årgange af arbejdsmarkedet, tyder noget på, at kvinder kan være ved at lukke en del af forskellen i lønindkomst og pension.

- Kvinder tager i højere grad en videregående uddannelse, og derfor vil de i fremtiden få nogle lønninger, der er tættere på mændenes, siger han.

/ritzau/