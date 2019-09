Kvinder kan blive mænd, men de kan ikke blive far

En person kan efter juridisk kønsskifte til mand stadig føde et barn, hvorved personen også bliver juridisk mor. Britisk dom sætter fokus på problematikken, og samme regler gælder i Danmark

Kvinder, der har skiftet køn og har fået status af mænd og derefter alligevel føder et barn, ender med to kønsidentiteter.

Spørgsmålet er blevet afgjort af den britiske landsret, som helt utvetydigt slår fast, at et barn ikke kan fødes uden at have en mor – og at man ikke kan være far til et barn, man har født.

Samme princip gælder i Danmark, hvor børneloven på punktet om moderskab har forrang over loven om juridisk kønsskifte.

Men det kan på længere sigt være med til at skabe kønsforvirring, når en forælder, der fysisk fremstår som mand, er registreret som mor. Det mener interesseorganisationen LGBT Danmark, der blandt andet taler på vegne af folk, der har skiftet køn.

Den britiske sag blev rejst af den transkønnede Freddy McConnell. Efter at han juridisk skiftede køn fra kvinde til mand, blev han gravid med en donor og fødte et barn. Den konstellation er set før – også i Danmark.

Men han ønskede at blive registreret som far – eller blot med det kønsneutrale ord forælder – på barnets fødselsattest. Og det krav tog han til domstolene, men forgæves. Han har født barnet og er derfor dets mor.

Ifølge Linda Thor Pedersen, der er talsperson for transpersoner og transpolitisk arbejde hos LGBT Danmark, kommer problemstillingen også til Danmark:

”Der er i Danmark en transmand, der har født, og som gældende lovgivning er, så er vedkommende tvunget til at være mor på fødselsattesten,” forklarer hun.

Den pågældende person har valgt at holde sig uden for offentlighedens søgelys og har heller ikke søgt rådgivning hos LGBT Danmark.

Men på længere sigt kan Linda Thor Pedersen se en konflikt mellem det juridiske kønsskifte og forældrerollen.

”Når transmænd møder op med fuldskæg i skolen, men er registreret som mor, så kan det give udfordringer. Så der er behov for nye begreber ligesom medmor, der allerede bruges. Forælder vil være en mulighed, så når et barn eller to indskrives, så skal forældrene ikke forholde sig til, at de ikke nødvendigvis er mor eller far,” siger Linda Thor Pedersen.

Liselott Blixt, ordfører om Etisk Råd i Dansk Folkeparti, afviser klart, at der er behov for at ændre loven.

”Det er noget pjat, hvis du vil være begge dele. Du kan få en kønsskifteoperation, og du kan blive til en mand, men vil du stadig føde børn, så er du kvinde. Det er noget rod,” siger Liselott Blixt.

”Folk skal være glade for, at de lever i et samfund, hvor de har den mulighed. Hvad de kalder hinanden i dagligdagen, er op til den enkelte. Vedkommende kan blive kaldt far og, når børnene så er store nok, forklare, hvordan det hænger sammen,” siger Liselott Blixt.

Spørgsmålet om graviditet efter juridisk kønsskifte blev der taget højde for, før loven om juridisk kønsskifte blev vedtaget i 2014, hedder det i et svar fra Social- og Indenrigsministeriet til Kristeligt Dagblad.

”I Danmark fastsættes forældreskabet efter reglerne i børneloven. Det er således forældrenes biologiske køn ved barnets undfangelse, der afgør deres forældreskab i børneloven som enten mor, far eller medmor. En person, der føder et barn, vil – uanset om personen juridisk er en mand – være barnets mor i børnelovens forstand,” hedder det i svaret, som henviser til børnelovens paragraf 30.

Men selv den lov er åben for fortolkning, mener Frank Høgholm Pedersen, ekspert i familieret og assisteret reproduktion ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

”Paragraf 30 kan kun anvendes direkte, hvis barnet er blevet til ved assisteret reproduktion,” forklarer han.

Med andre ord gælder den paragraf ifølge Frank Høgholm Pedersen ikke, hvis en transkønnet mand (der biologisk er kvinde) bliver gravid på traditionel vis med en anden mand.

I Storbritannien var det første gang, det specifikke spørgsmål kom for domstolene.

”Det er nu lægefagligt muligt og lovligt for en person, hvis køn i loven er anerkendt som mand, at blive gravid og føde sit barn. Hvor denne persons køn er ’mand’, så er forældrestatus bestemt af opgaven med at føde, hvilket er moderen,” fastslår landsretsdommer Andrew McFarlane, der er leder af afdelingen for familiesager.

32-årige Freddy McConnell, der er journalist ved avisen The Guardian, har levet som mand i adskillige år, men bevarede sin livmoder og fødte i 2018 et barn. Rejsen mod at blive forælder blev dokumenteret i tv-programmet ”Søhesten”, hvis titel henviser til, at søheste kan reproducere sig selv.

”Afgørelsen har alvorlige implikationer for ikke-traditionelle familier. Det fastholder det syn, at kun de mest traditionelle familieformer bliver anerkendt og behandlet ligeværdigt. Det er ikke retfærdigt” siger han til The Guardian.