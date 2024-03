Kvinder med svær overvægt bør muligvis ikke tage på under graviditet

Kvinder med svær overvægt bør tage mindst fem kilo på under en graviditet.

Sådan lyder amerikanske retningslinjer, der anvendes i mange lande verden over - herunder i Danmark.

Det modsiger et nyt studie fra det svenske universitet Karolinska Institutet dog.

Faktisk behøver kvinder med svær overvægt ikke at tage ekstra kilo på under graviditeten, og i nogle tilfælde viser det sig bedre ikke at tage på.

Studiet viser, at der ikke er sundhedsmæssige risici for barn eller mor med en vægtøgning, der ligger under de anbefalede retningslinjer på mellem fem til ni kilo.

Her er der tale om kvinder, der har en BMI på mellem 30 og 39.

For kvinder med en BMI på over 40 fastslår studiet, at en vægtøgning på under fem kilo faktisk kan vise sig gavnlig for moren sundhedsmæssigt.

Kari Johansson, der er lektor på Karolinska Institutet, siger, at hun håber, forskningen kan skubbe til, at man gennemgår de internationale og nationale retningslinjer for at se, om de skal ændres.

- Vi har konkluderet, at vægtøgning under de nuværende retningslinjer formentlig er sikre i graviditet hos personer med overvægt, og måske også er gavnlige for dem med klasse tre overvægt, siger hun.

Klasse tre defineres som personer med en BMI på over 40.

/ritzau/