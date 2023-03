Kyivs borgmester til danskerne: Tak for at tage imod os

Krigen i Ukraine har sendt millioner på flugt, og omkring 30.000 af dem bor nu i Danmark. Det fik torsdag borgmesteren i landets hovedstad, Kyiv, Vitalij Klitsjko, til at sende en tak til danskerne:

- Tak for at tage imod vores folk i jeres land, for at sende humanitær bistand og udstyr til de ukrainske kommuner og for alle jeres andre indsatser, lød det i en videotale på Kommunernes Landsforenings topmøde i Aalborg.

Da Rusland begyndte sin invasion af Ukraine i februar sidste år, forberedte den daværende S-regering sig på, at der kunne flygte over 100.000 ukrainere til Danmark. Så mange er der dog ikke kommet.

Omkring 34.000 har fået ophold efter en særlov, men af dem har omkring 10 procent forladt landet igen. De fleste er kvinder og børn, mens mændene er blevet i Ukraine for at bekæmpe russerne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har flere gange slået fast, at Danmark vil passe på de ukrainske flygtninge, så længe som det er muligt. Det skete blandt andet på etårsdagen for invasionen, 24. februar:

- Vi kan ikke svigte jer, og vi vil aldrig svigte jer. Til jer ukrainere, som er i Danmark. Der vil jeg gerne sige, at vi passer på jer, så længe I har brug for det, lød det under en gudstjeneste i Holmens Kirke i København.

Da ukrainerne kom til Danmark, blev det sat et stort arbejde i gang - blandt andet i kommunerne. De skulle have bolig, børnene skulle i skole, og forældrene skulle i job.

- Vi betænkte os ikke et sekund, men gik i gang, og i årets løb har mange kommunalpolitikere, administrationen og medarbejdere løst en ekstraordinær opgave, siger Jacob Bundsgaard torsdag på topmødet.

Han er næstformand i KL og borgmester valgt for Socialdemokratiet i Aarhus Kommune.

- Selv om vi hellere havde været opgaven foruden, er det blevet løst godt og effektivt, siger han fra scenen.

/ritzau/