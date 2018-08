LA: Blåt fnidder kan give Mette Frederiksen sejren

LA beskylder DF for at gamble med det borgerlige Danmark ved ikke at erklære støtte til blå regering før valg.

Der er uro i geledderne i blå blok, og det risikerer at koste regeringsmagten, selv hvis der efter et valg skulle vise sig at være blåt flertal.

Sådan lyder analysen i Liberal Alliance, der fra sit sommergruppemøde sender en appel til de andre borgerlige partier, i særlig grad til Dansk Folkeparti:

- Lad os fokusere på at samarbejde og skabe resultater. Lad os lægge fnidder og fnadder på hylden, siger partileder Anders Samuelsen (LA).

- For hvad sker der, hvis vi ikke samarbejder? Så vinde Mette Frederiksen og socialdemokratismen.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) hæfter sig ved, at DF ikke har afvist, at S-leder Mette Frederiksen kan ende som statsminister, selv hvis der er blåt flertal.

- Vi opfordrer DF til at komme ud og sige, at hvis der er blåt flertal, lover de at støtte en borgerlig regering, siger Ammitzbøll-Bille.

- Ellers gambler vi med det borgerlige Danmark, og risikerer at give magten videre til de røde.

