LA er åben for Vermund i partiet under rette forudsætninger

Liberal Alliances partiformand, Alex Vanopslagh, vil ikke på forhånd afvise, at Pernille Vermund kan blive en del af Liberal Alliance.

Det siger han, kort efter at Pernille Vermund har meddelt, at Nye Borgerliges folketingsgruppe opløses, men at hun vil fortsætte i dansk politik.

- Vi har haft et meget tæt og fortroligt samarbejde som partiledere og kolleger gennem de seneste år. Vi har et tillidsfuldt forhold, siger Alex Vanopslagh.

- Så det er ikke noget, jeg ville kunne stå og afvise på forhånd, men der vil være nogle forudsætninger, der skal være til stede, før det bliver aktuelt.

Han nævner, at Pernille Vermund i så fald skal tilslutte sig Liberal Alliances projekt "100 procent".

/ritzau/