LA går med til at øge antal værnepligtige trods ønsker om det modsatte

Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne har stået hårdt fast på, at de ikke vil have kvindelige værnepligtige af hver deres ideologiske årsager.

Men de er samtidig gået med til at hæve det samlede antal værnepligtige til 7500 fremover. Og fra næste folketingsvalg gælder det også kvinder, fordi et flertal udenom de to partier har bestemt det.

Partileder Alex Vanopslagh (LA) mener ikke, at han har skudt sig selv i foden, da han bliver spurgt til det ved præsentationen af aftalen tirsdag aften.

- Sådan er det i en forhandling, man må give og tage. Det har vi også gjort med det oprindelige forsvarsforlig og her. Vi er rigtig glade for det samlede resultat, siger han.

Som varslet har Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne nedlagt veto mod kvindelig værnepligt i forsvarsforliget.

Men i stedet har et flertal uden om de to partier vedtaget det i en særskilt delaftale.

De to partier er med i det store forsvarsforlig, hvor alle partierne er enige om at øge antallet af værnepligtige.

I 2023 var der 4700 værnepligtige, som alle var frivillige. Men fremover skal antallet hæves, og det er sandsynligt, at en vis del vil skulle tvinges ind. Herunder flere kvinder, som de to partier er imod.

Ifølge formand Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne var der ikke noget at gøre.

- Vi har hele tiden været meget åbne over for flere værnepligtige, så det har vi intet problem med overhovedet.

- Når vi lægger et veto-kort på bordet med Liberal Alliance og giver et brud i forliget, så kan vi ikke holde for, at der er et flertal i Folketinget, der vil noget andet efterfølgende, siger hun.

