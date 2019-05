LA giver gratis medlemskab til utilfredse Venstre-vælgere

Statsministeren åbner for SV-regering, hvilket får LA til at åbne for gratis medlemskab til Venstre-medlemmer.

På den ene side er fokus for udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) at forsøge at holde sammen på VLAK-regeringen efter en udmelding fra Lars Løkke Rasmussen (V) om en mulig SV-regering.

På den anden side tilbyder Liberal Alliance nu Venstre-medlemmer at melde sig gratis ind i LA. Partiet er formelt stadig regeringspartner med V, selv om der er udskrevet folketingsvalg for over en uge siden.

- Vi er redningsbåden for det borgerlige-liberale Danmark. Jeg tilbyder i dag, at Venstres medlemmer kan melde sig ind gratis, hvis de synes, at frustrationerne bliver for store på deres side, siger han til TV2 News.

Dermed forsøger Anders Samuelsen at kapre Venstre-vælgere, der er utilfredse med, at Løkke åbner for en SV-regering, fordi der er et pres fra partier på den yderste højrefløj.

Førsteprioritet for statsministeren er dog, at det borgerlige-liberale Danmark genvinder regeringsmagten. Men han vil ikke afvise at gå i regering med Socialdemokratiet, hvis der ikke kan skabes flertal uden partierne på den alleryderste højrefløj.

Det er i en ny samtalebog, der udkommer torsdag, at statsministeren åbner for at danne en SV-regering.

Bogen hedder "Befrielsens øjeblik".

Anders Samuelsen er utilfreds med Venstres velfærdsløfte om at lade den offentlige sektor vokse med 0,65 procent, i ly af at der kommer ekstra ældre og flere børn, der skal plejes i fremtiden.

- Den her valgkamp er ved at ende i en situation, hvor alle taler om, hvordan de vil bruge hønens æg. Men uden en høne er der ingen æg, og vi taler overhovedet ikke om hønen.

- Fundamentet under vores velfærdssamfund er, at der er en stærk privat sektor, private arbejdsplader, at folk investerer i Danmark, at folk har et arbejde, så der er noget at dele ud af, siger Anders Samuelsen til TV2 News.

Han svarer ikke på, hvad sandsynligheden er for, at blå blok genvinder magten, selv om meningsmålinger tilsiger, at det bliver meget svært.

