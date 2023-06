LA kræver hurtige svar fra Troels Lund i sag om våbenkøb

Det er fint nok, at fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har sat gang i en redegørelse i sagen om indkøb af 19 kanoner, som forsvarsforligskredsen i Folketinget muligvis traf på et forhastet og forkert grundlag.

Men den fungerende forsvarsminister bliver nødt til meget hurtigt at kunne give nogle tilfredsstillende svar i sagen, som netmediet Altinget har afsløret, mener Liberal Alliance.

- Selv om Troels Lund Poulsen allerede har sagt, at han vil sætte en redegørelse i gang, så er vi nødt til at have nogle svar allerede "upfront", før den redegørelse kommer, for med nogenlunde tillid til forsvarsministerens oplysninger at kunne gå ind i et forhandlingsforløb, siger forsvarsordfører Carsten Bach (LA).

Han henviser til, at der torsdag er det første møde om forhandlingsforløbet om det kommende forsvarsforlig.

- Det handler i bund og grund om tillid. Tillid til, at det, vi får at vide i Forsvarsministeriet, rent faktisk er rigtigt.

- Derfor er vi nødt til ret hurtigt at få dykket ned i denne sag og få oplysninger fra den fungerende minister, siger Carsten Bach.

Liberal Alliance vil sammen med SF indkalde Troels Lund Poulsen i et hastesamråd i sagen.

Altinget har afsløret, at den franske våbenproducent Nexter aldrig modtog henvendelse fra Danmark om at få et tilbud på hurtig levering af 19 kanoner.

Den nu sygemeldte forsvarsminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), og Forsvarsministeriet havde ellers i januar ifølge Altinget i et notat oplyst Folketinget om, at tre våbenproducenter - heriblandt Nexter - var blevet bedt om et tilbud.

Regeringen lagde i den forbindelse op til, at man skulle have leveret våbnene fra israelske Elbit Systems - og bad om en afklaring fra forsvarsforligskredsen prompte, fordi det israelske tilbud stod til at udløbe kort efter.

Valget faldt da også på Elbit Systems, efter at Jakob Ellemann-Jensen hævdede, at det israelske tilbud var det bedste af de tre, som Danmark havde fået.

Altinget har fået en aktindsigt fra Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som viser, at Nexter havde forsøgt at komme i kontakt med ministeriet om en pris og leveringsdato.

Ifølge Altinget skrev Nexter til FMI så sent som 26. januar, mens Jakob Ellemann-Jensen under et møde anbefalede israelske Elbit Systems til danske politikere.

