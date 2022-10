LA-krav til blå regering: Borgernes retssikkerhed skal forbedres

Der er ifølge LA-leder ikke nok konsekvenser for kommunerne i forhold til at respektere borgeres rettigheder.

Hvis Liberal Alliance skal bakke op om en regering med Jakob Ellemann-Jensen (V) eller Søren Pape Poulsen (K) i spidsen, skal der tages markante initiativer til at forbedre borgernes retssikkerhed.

Det siger Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, til Politiken.

Partiet vil konkret blandt andet indføre det, som partiet kalder et offentlighedsnævn. Det skal kunne kræve, at ministerier betaler en bøde til borgere, hvis ministeriet ikke overholder reglerne om aktindsigt.

Derudover skal Ankestyrelsen have mulighed for at give bøder til kommunerne. Det skal kunne ske, hvis de "groft tilsidesætter deres pligter" over for borgerne eller har "urimeligt lange sagsbehandlingstider".

Forslaget skal være med til at sikre, at "der er en reel konsekvens ved ikke at følge loven", siger Alex Vanopslagh. Og det bliver i så fald også en mere synlig konsekvens.

- Loven er, som den er, og den er fin nok. Der er bare ikke tilstrækkelig med konsekvenser for kommunerne i forhold til at respektere folks rettigheder og retssikkerhed, og det samme gælder med hensyn til åbenhed i folkestyret, siger partilederen til Politiken.

Forslagene er en del af et retspolitisk udspil med ni konkrete forslag.

Liberal Alliance vil også lempe offentlighedsloven, fjerne racismeparagraffen og begrænse teleselskabernes logning af teledata.

Overordnet har Liberal Alliance fremlagt tre områder, hvor politikken skal "gå i den rigtige retning", hvis partiet skal agere støtteparti for en regering.

Det indebærer, at skatten skal sænkes. Der skal gennemføres reformer af den offentlige sektor. Og borgernes retssikkerhed skal forbedres.

Ifølge partilederen er det et ultimativt krav for partiet over for en eventuel blå regering, at der skal ske noget på retssikkerheden. Men ikke hvordan.

Alex Vanopslagh har indtil nu ikke villet sige, hvem Liberal Alliance peger på af de to borgerlige statsministerkandidater.

Til Politiken siger Alex Vanopslagh dog, at han umiddelbart har størst tiltro til, at Jakob Ellemann-Jensen vil være positivt stemt over for hans retspolitiske krav. Fordi han er "mere liberal end Søren Pape".

/ritzau/