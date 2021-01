LA-leder døjer med stress og skruer ned for arbejdet

Alex Vanopslagh blev for et halvt år siden ramt at alvorlig stress, skriver han på Facebook.

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, har døjet med stress i flere måneder.

Derfor skruer han ned for arbejdet for at komme sig helt. Det skriver Vanopslagh på Facebook.

Han er fortsat aktiv politisk, skriver han. Han går altså ikke på sygeorlov.

- Jeg blev for cirka et halvt år siden ramt af alvorlig stress. Også i en grad at det kalder på handling. Jeg har været overrasket over, hvor indgribende stress kan være, skriver han blandt andet.

- Og jeg er stadig i en proces, hvor jeg skal finde vejen tilbage til en mere stabil og bæredygtig topform. Det står klart for mig, at jeg har behov for at se ind i en restitutionsperiode, hvor jeg har noget ro til at komme mig.

- Det betyder også, at indtil jeg har det bedre, må jeg takke nej til nogle af de ting, som jeg almindeligvis ville kunne takke ja til, deltage i eller passe arbejdsmæssigt.

- Og det er grunden til, at jeg melder det offentligt ud. Jeg vil stadig være aktiv, men det bliver tilpasset et niveau, hvor jeg samtidig passer på mig selv, indtil jeg er fuldt kampdygtig igen, skriver Vanopslagh.

/ritzau/