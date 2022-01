LA-leder ser Pape som statsministerkandidat

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, er ikke i tvivl: De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er statsministerkandidat. Og det bør Pape selv sige højt og tydeligt.

Sådan lyder det fra Alex Vanopslagh i et interview med Jyllands-Posten.

- Jeg har den opfattelse, at Søren Pape er statsministerkandidat. Han fedtspiller bare lidt endnu, siger Vanopslagh til avisen.

Dermed er der ifølge Vanopslagh to statsministerkandidater i blå blok. Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har allerede meldt klart ud, at han selv er statsministerkandidat. Pape har ikke sagt det direkte, men har ved flere lejligheder mere end antydet det.

Pape agerer som en slags "skyggestatsministerkandidat", lyder det fra Vanopslagh.

Pape fraviger dog ikke sin linje. K-formanden siger i en skriftlig kommentar, at "jeg inden valgdagen nok skal tage stilling til, om jeg går efter at blive statsminister".

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, siger i en skriftlig kommentar, at Venstres ambition er "at genvinde regeringsansvaret med Jakob Ellemann-Jensen som statsminister".

Tidligere har Vanopslagh peget entydigt på Ellemann-Jensen. Men i diverse meningsmålinger står Venstre og De Konservative meget tæt. Derfor mener Vanopslagh, at Pape nu bør melde sig på banen.

Alex Vanopslagh vil derefter tage stilling til, hvem Liberal Alliance støtter. Skatten skal blandt andet lettes markant, hvis det står til Liberal Alliance. Desuden handler det om holdånden i blå blok.

- Vi skal have den statsminister, der er bedst til at skabe en holdånd og forståelse af, at vi skal unde hinanden det godt.

- Alle partier skal have mærkesager igennem. Det er den store lære fra sidste valgperiode, hvor man var optaget af at spænde ben for hinandens mærkesager, siger Vanopslagh.

Det næste folketingsvalg finder sted senest 4. juni 2023.

