LA-leder skal betale 30.000 kroner efter brud på boligregler

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, skal betale 30.000 kroner, efter at han har brudt Folketingets regler for dobbelt husførelse.

Det oplyser partiet til Ekstra Bladet. Regningen kommer fra Folketingets administration, som fredag har truffet afgørelse i sagen.

Reglerne er konkret blevet brudt i forbindelse med registrering af en medlemsbolig i København, som partilederen har fået stillet til rådighed fra Folketinget. Det kunne Information afsløre tidligere på året.

Alex Vanopslagh har officielt haft adresse i en lejlighed i Struer siden juni 2020. Men på grund af adressen i Jylland har han også fået adgang til en lejlighed i København, som Folketinget har sørget for.

Aftalen har givet Alex Vanopslagh et årligt skattefrit tilskud på 30.000 kroner i dobbelt husførelse. Det er nogle af dem, han nu skal betale tilbage.

Efter at historierne er kommet frem i Information, har Alex Vanopslagh erkendt, at han har brudt reglerne om dobbelt husførelse. Han har over for Information kaldt sagen "pinlig".

Ifølge Ekstra Bladet omhandler regningen på 30.000 kroner alene dobbelt husførelse i 2021.

Dermed er der fortsat ikke afklaring for, hvorvidt LA-lederen skal betale penge tilbage for sidste halvdel af 2020 samt første halvår af 2022.

Ifølge Liberal Alliances pressetjeneste skyldes den manglende afklaring, at "der stadig er ved at blive indhentet oplysninger hos Københavns Kommune for 2020 og 2022". Det oplyser partiet til Ekstra Bladet.

Alex Vanopslagh har også fortalt Information, at han aldrig har sat sig ind i reglerne for Folketingets medlemsboliger. Han har nemlig ikke læst reglerne og betingelserne for den aftale, han har skrevet under årligt i de seneste tre år.

Siden sagen er kommet frem, har Alex Vanopslagh meddelt, at han har opsagt lejligheden i Struer og medlemsboligen i København. Han er i stedet flyttet ind hos sin kæreste.

/ritzau/