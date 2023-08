LA: Løkkes tur til Kina kan skabe farlig afhængighed af regimet

Selv om erhvervslivet kan få åbnet døre i forbindelse med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens (M) tur til Kina, er Liberal Alliance kritisk over for rejsen.

- Vi skal passe på med at få en farlig afhængighed af stater og regimer, der ikke vil os det godt, siger Henrik Dahl, partiets udenrigsordfører.

Tirsdag rejser Lars Løkke Rasmussen til Shanghai og Beijing for at underskrive et nyt samarbejdsprogram.

Udenrigsministeren anerkender, at Danmark tidligere har haft et for naivt forhold til Kina.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det er stadig i Danmarks interesse at samarbejde med nationen, mener Lars Løkke Rasmussen.

Det har fået opbakning af Dansk Industri, der understreger, at Danmark er afhængig af handel og samarbejde med Kina.

For Liberal Alliances udenrigsordfører kan den handels-positive argumentation gå for vidt.

- Der må være en form for grænse, siger Henrik Dahl.

- Man kan også finde eksempler i historien på, at man ikke skal have for travlt med at tjene penge.

Kina har det grundlæggende svært med at overholde internationale traktater, påpeger Henrik Dahl.

De truer Taiwan, søfarten i det Sydkinesiske Hav og forsøger at gøre sig gældende i Arktis, opremser ordføreren.

Derfor er Henrik Dahl generelt mistroisk over for Kinas hensigter bag samarbejdet med Danmark.

Særligt når ser på, hvordan Tysklands samarbejde med Rusland om gasforsyningen Nord Stream ændrede karakter.

- Man kan ende med at spille hasard med Danmarks og Europas sikkerhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med Henrik Dahls kritik er der nu fire partier, der tirsdag er gået imod Lars Løkke Rasmussens tur.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, kalder det til TV 2 for "en klar fejl".

- Kina stjæler uhæmmet vores knowhow og støtter nogle af de værste regimer i verden. Det er det sidste, vi skal, siger han.

Også Danmarksdemokraterne og SF har kritiseret udenrigsministerens samarbejdsprogram.

Lars Løkke Rasmussen siger til Ritzau, at han indgår det nye samarbejdsprogram med åbne øjne.

Selvom Danmark har været for tætte på Kina tidligere, betyder det ikke, at vi skal støde dem helt fra os nu.

- Det er ikke i dansk interesse at bevæge os fra den ene grøft til anden. Hvis vi for 15 år siden tenderede til at være lidt for åbne, skal lektien ikke være, at vi nu bliver for lukkede.

- Hvis man havde den tilgang til resten af verden, at vi kun kan samarbejde med dem, der er som os selv, ville vi sidde tilbage i en meget lille klub, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/