LA mener at staten skal smække pengekassen i for SAS

Det skal være slut med, at den danske stat smider penge efter det hårdt prøvede luftfartsselskab SAS.

Sådan lyder det fra Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh.

Han mener, at den danske stat skal smække pengekassen i, at det bedste for SAS på sigt er, at der kommer nye ejere, og at SAS privatiseres helt.

- Det er et fælles mål, uanset hvor man står politisk, at SAS på en eller anden måde skal overleve.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Den bedste mulighed for, at SAS kan overleve, er, at der kommer professionelle investorer ind og tager over og påbegynder en nødvendig modernisering, så SAS kan blive en rentabel forretning igen, siger Vanopslagh.

- Vi har smidt enormt mange penge efter SAS, uden at det har vendt skuden, og det bliver at kaste gode penge efter dårlige penge, hvis man bliver ved med at tro, at hvis bare staten træder til igen og igen, så kommer tingene til at vende for SAS, siger Vanopslagh.

SAS' to klart største aktionærer er den danske og den svenske stat. Begge ejer 21,8 procent hver.

SAS styrtbløder rent økonomisk og har fremlagt en redningsplan. Den indebærer blandt andet, at der skydes et milliardbeløb ind i selskabet. Men den svenske regering meddelte tirsdag, at den ikke vil skyde flere penge i SAS.

Den danske finansminister, Nicolai Wammen (S), udtalte tirsdag, at der er afklaring om samme emne fra dansk side medio juni.

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, har udtalt, at den danske stat fortsat bør være en aktiv medejer af SAS.

Og Vanopslagh, som kalder SAS' situation for alvorlig, gætter på, at den danske stat går den modsatte vej, end det LA vil.

Han er dog sikker på, at der kan findes nye ejere til SAS, og Vanopslagh vurderer, at nye ejere vil beholde København som det centrale knudepunkt for fly i Skandinavien.

- Det vil være underligt, hvis man køber et skandinavisk flyselskab, der har base i København, og som har al infrastrukturen i København, og at man så siger, at det centrale knudepunkt ikke skal være i København længere, siger han.

SAS-aktien lukkede tirsdag med et fald på 13,6 procent på børsen i København.

/ritzau/