LA og K bryder ud: Vil hjælpe børn på Sjælsmark

Regeringen har flere gange talt imod, at asylfamilier selv skal lave mad på Sjælsmark. Nu bryder K og LA.

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti bryder nu med blå blok og erklærer sig for første gang parate til at forbedre forholdene for børnene på Udrejsecenter Sjælsmark.

Det skriver Politiken fredag

Den borgerlige regering har ellers igen og igen nægtet at ændre på forholdene, til trods for at flere rapporter har konkluderet, at børnene på stedet mistrives.

- Det er selvfølgelig i bund og grund forældrenes ansvar. Men når det er sagt, er det også vigtigt, at vi sikrer, at børn ikke psykisk mistrives i Danmark. Og det er jo det, som har været fremme; det er simpelthen psykisk mistrivsel af børn, og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt, siger børneordfører Laura Lindahl fra Liberal Alliance til Politiken fredag.

Konkret vil partierne lade familierne på Sjælsmark lave deres egen mad.

En forbedring, som Røde Kors og flere oppositionspartier tidligere har foreslået, men som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har afvist.

Hun understregede i et åbent samråd i slutningen af april, at "der skal være en klar markering af, at afviste asylansøgere ikke er velkomne i Danmark og skal rejse hjem", hvilket hun fastholder i Politiken fredag.

Hos Det Konservative Folkeparti mener politisk ordfører Mette Abildgaard imidlertid, at familierne bør have lov til at lave deres egen mad.

- Vi vil gerne være med til at ændre på den madordning, der er på Sjælsmark, så det i højere grad bliver muligt for familierne selv at få lov til at planlægge og arrangere deres mad, siger hun.

Onsdag nåede et borgerforslag om afviste asylbørns rettigheder 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget - sandsynligvis til efteråret.

I forslaget indgik blandt andet et ønske om, at afviste asylfamilier selv får mulighed for at lave mad.

En rapport fra Røde Kors konkluderede i april, at 61 procent af børnene på Udrejsecenter Sjælsmark sandsynligvis ville opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose, hvis de blev udredt for det.

/ritzau/