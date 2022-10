LA om valg: Reformer fra blå blok skal sikre velfærdssamfundet

Der er brug for en ren blå regering, der kan levere de nødvendige reformer til at sikre fremtidens velfærdssamfund.

Det siger Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, onsdag på dagen, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) har udskrevet folketingsvalg.

- Vi har gennem hele valgperioden stået med en enorm mangel på arbejdskraft i Danmark, som på ingen måde er løst, siger han.

- Vi står med et velfærdssamfund, som slet ikke leverer god nok kvalitet, og det kræver reformer med mere konkurrence og frit valg.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og så har vi helt overordnet brug for en regering og en statsminister, der respekterer retsstaten og folkestyret. Hvis man vil have de tre ting, så er der brug for en borgerlig regering, siger Alex Vanopslagh.

Liberal Alliance ønsker skattelettelser, og der skal luges ud i de offentlige ydelser. Herunder retten til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, også kendt som Arne-pensionen, som et bredt flertal i Folketinget dog vil bevare.

- Helt konkret skal vi lave reformer, der øger antallet af mennesker, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

- Det betyder, at vi skal gøre det meget nemmere at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

- Der skal være fri konkurrence om at levere den bedst mulige velfærd til danskerne, siger Alex Vanopslagh.

Mens Liberal Alliances politiske leder gerne vil tale om fordelene med en statsminister fra blå blok, så vil han ikke ud med, om det er Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen eller De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, han foretrækker som statsminister.

Spørgsmål: Hvem foretrækker du?

- Det skal vi nok finde ud af efter valget. Det er to gode bud, bedre end Mette Frederiksen.

- Det er i sig selv en bedrift, at vi kan stille med to kandidater, der er bedre end rød bloks kandidat. Så må vi jo se, hvad valgresultatet er. Det kan være, at valgets tale giver sig selv.

Spørgsmål: Er du helt sikker på, at du først, efter at valget er gennemført, peger på en statsministerkandidat fra blå blok?

- Ja, det er jeg fuldstændig sikker på. Og på trods af, at jeg nævner det for dig, er jeg sikker på, at jeg kommer til at gentage det rigtigt mange gange inden valget, siger Alex Vanopslagh.

Liberal Alliance er ikke det eneste parti i blå blok, der endnu ikke har peget på sin foretrukne statsministerkandidat. Det samme er tilfældet for Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

/ritzau/