LA-ordfører ser en granskningskommission på vej i Elbit-sag

Selv om det står fast, at Elbit-sagen skal kulegraves med en advokatundersøgelse, så peger det i retning af, at der senere også vil komme en kommissionsundersøgelse.

Det mener Liberal Alliances, forsvarsordfører Carsten Bach.

- Sådan som sagen har udviklet sig nu, så synes jeg, det er svært at forestille sig, at der ikke kommer nogle nye oplysninger frem i en advokatundersøgelse, som gør, at vi er nødt til at tage yderligere skridt.

- Og de yderligere skridt er formentlig en granskningskommission, siger Carsten Bach efter et møde torsdag aften i Forsvarsministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her drøftede Folketingets forsvarsordførere den kommende advokatundersøgelse af sagen om våbenkøb fra israelske Elbit Systems med forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Et af emnerne var, om advokatundersøgelsen skal indeholde afhøring af mundtlige kilder. Det ønsker regeringen ikke.

- Der bliver ikke som udgangspunkt tale om afhøring af vidner mundtligt i den her advokatundersøgelse, siger Carsten Bach.

- Det er også derfor, jeg siger, at jeg og Liberal Alliance vurderer det her som et naturligt skridt frem mod en granskningskommission.

Mundtlige kilder afhøres normalt først ved en undersøgelseskommission, der tager længere tid end en advokatundersøgelse.

Enhedslisten og forsvarsordfører Trine Pertou Mach er fortalere for, at mundtlige kilder bliver en del af selve advokatundersøgelsen.

Regeringen har argumenteret med, at retssikkerheden kan blive kompromitteret for dem, der i så fald skulle afhøres.

- Man kan sagtens lave retssikkerhed i en advokatundersøgelse – det sker alle mulige andre steder i samfundet, siger Trine Pertou Mach efter mødet torsdag aften.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun mener, at det mere er et spørgsmål om "politisk vilje end juridiske forviklinger".

Troels Lund Poulsen har tidligere sagt, at netop retssikkerheden risikerer at blive kompromitteret ved afhøring af mundtlige vidner i en advokatundersøgelse.

Han kaldte det tidligere i september for ”en svær vej at gå”.

- Vi kommer ikke til at støtte en kommissionsundersøgelse, svarer Troels Lund Poulsen torsdag aften på et spørgsmål om brug af mundtlige kilder.

- Det synes jeg ikke, sagen kan bære.

Men han afviser ikke, at "man kan forestille sig, at nye ting kan komme frem, der gør, at man skal gå et skridt videre".

Det endelige oplæg til advokatundersøgelsen ventes at ligge klar i næste uge.

/ritzau/