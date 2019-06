LA-profil: Ammitzbøll-Bille skal ikke afløse Samuelsen

Liberal Alliance fik et skidt folketingsvalg. Flere profiler ryger ud af Folketinget, deriblandt Samuelsen.

Udenrigsordfører Henrik Dahl (LA) mener ikke, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille skal overtage posten som politisk leder for Liberal Alliance.

Det siger han til Politiken.

Emnet er aktuelt, efter at udenrigsminister og partileder Anders Samuelsen ikke er blevet valgt ind i Folketinget.

Samuelsen er dog ikke gået af endnu.

- Nu vil vi lige afvente finoptællingen hen over natten og konkludere på det i morgen. Men nej, det har ikke været nogen festaften, siger Anders Samuelsen i partilederrunden natten til torsdag.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille er kronprins i partiet. Men økonomi- og indenrigsministeren bør ikke blive ny leder for partiet, lyder det fra Henrik Dahl.

- Vi har haft en ledelse, der har tabt tre valg træk. Jeg ved ikke, hvor meget fidus jeg har til folk, der har tabt tre valg i træk. Så er man måske klar til en udskiftning, siger Henrik Dahl til Politiken.

Spørgsmål: Så Simon Emil skal ikke overtage ledertjansen?

- Det synes jeg ikke. For vi har tabt tre valg i træk, siger Henrik Dahl med henvisning til, at Liberal Alliance er gået tilbage ved det seneste kommunalvalg, ikke fik et mandat til Europa-Parlamentet og altså gik tilbage til folketingsvalget.

Liberal Alliance mister 9 af sine hidtidige 13 mandater og ender på kun 4.

Samuelsen er færdig i Folketinget, da partiet mister begge sine mandater i Nordsjællands Storkreds, hvor han er opstillet.

Partiets finans- og udlændingeordfører, Joachim B. Olsen, ryger også ud. Det skyldes, at partiet mister sit ene mandat i Københavns Omegns Storkreds, hvor han er opstillet.

Også partiets politiske ordfører, Christina Egelund, ryger ud af Folketinget, da Liberal Alliance mister sit mandat i Nordjyllands Storkreds, hvor hun er opstillet.

Rød blok ender på 91 mandater og vinder dermed valget. Medregnet er ikke Alternativets fem mandater.

Blå blok ender på 75 mandater. Medregnet er ikke Nye Borgerliges fire mandater.

/ritzau/