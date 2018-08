LA uenig med DF: CO2-udledning skal begrænses politisk

Selvfølgelig påvirker de otte milliarder mennesker på kloden vores klima, lyder det fra LA.

Kødfri dage bliver aldrig Liberal Alliances politik. Men derudover er regeringspartiet åben for en række forskellige initiativer, der kan nedbringe Danmarks CO2-udledning.

Det skriver klimaordfører Carsten Bach (LA) til Ritzau, efter at Dansk Folkeparti har meldt ud, at partiet ikke mener, at der er brug for flere politiske initiativer for at nedbringe CO2-udledningen lige nu.

- Der er brug for, at Danmark presser på internationalt for brede aftaler om nye initiativer til reduktion af CO2-udledning, skriver han.

- Danmark skal selvfølgelig tage egne initiativer og leve op til de internationale forpligtelser og aftaler, vi har indgået. LA vil gerne gøre alle biler billigere, også de grønne, uanset om det er el, brint eller biodiesel.

Regeringen er på vej med et klimaudspil. Det følger i hælene på det energiforlig, som hele Folketinget blev enige om før sommer. I det forlig blev det slået fast, at Danmarks nettoudledning af CO2 skal være nul i 2050.

Men Dansk Folkepartis klimaordfører, Mikkel Dencker, mener ikke, at der er brug for mere politisk handling lige nu for at nedbringe CO2-udledningen. Han er i øvrigt også i tvivl om, om de nuværende klimaforandringer er menneskeskabte.

Carsten Bach, der ikke har haft mulighed for at stille op til interview, men kun har sendt skriftlige svar, svarer sådan her til spørgsmålet om, hvorvidt de nuværende klimaforandringer er menneskeskabte:

- Selvfølgelig påvirker de nu snart otte milliarder mennesker på jorden vores klima. Derfor skal vi også arbejde med globale løsninger med bred opbakning, hvor verdenssamfundet står sammen i forhold til eventuelle nye skærpede tiltag.

- Den globale opvarmning er et faktum og er forårsaget af blandt andet stigende CO2-mængder i atmosfæren, skriver han også.

Hverken De Konservative eller Venstre er vendt tilbage på Ritzaus henvendelse. Men energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har tidligere kaldt klimaforandringerne for en brændende platform.

/ritzau/